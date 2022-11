Policier tué à Bruxelles : les funérailles de Thomas Monjoie ce vendredi à Waremme

Défilé des policiers samedi

Samedi, il était 16h35, devant la gare de Waremme quand une délégation de membres du personnel de la zone de police de Hesbaye est arrivée en défilé depuis le commissariat. Un moment voulu par tous pour rendre hommage à Thomas Monjoie.

Près de 200 personnes ont participé à cet hommage d’ailleurs salué par plusieurs salves d’applaudissements à l’attention des policiers à l’initiative du rendez-vous, ainsi qu’en la mémoire de Thomas Monjoie. On y aura croisé une partie du collège de police de la zone de Hesbaye, le collège communal et le directeur général de Donceel. Sans oublier Julien, le frère jumeau de la victime, et leur sœur Marie visiblement très touchés par ces marques d’attention des anciens collègues de Thomas.