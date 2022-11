Policier tué à Bruxelles: La loi sur les malades mentaux allait justement être modifiée

Depuis l’attaque du 10 novembre, la loi de mise sous protection des malades mentaux a largement été évoquée. Faire face à un individu qui se présente à la police pour demander à être interné car il redoute de commettre un attentat contre des policiers, c’est peu courant. La démarche pourrait traduire un certain déséquilibre dans le chef du requérant.

Selon Le Soir, le CAPREV, l’organe anti radicalisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait estimé, quelques jours avant l’attaque, que Yassine M. ne devait plus être considéré comme radicalisé. Son état ne nécessitait plus qu’un suivi psychologique et psychiatrique.

L’individu était donc réellement souffrant mais n’a pu bénéficier d’un internement lorsqu’il s’est présenté aux policiers.

Pourquoi ? Parce que la loi du 26 juin 1990 exige que trois critères soient rencontrés afin d’ordonner une obligation de soins psychiatriques. Il fallait, notamment, qu’il n’existe aucune alternative que de recourir à des soins contraints. Or Yassine M. était volontaire.

la loi va être changée

La révision de cette loi était en cours, a assuré le ministre de la Justice ce lundi en commission. Cette loi avait déjà été évaluée en 2015 sous l’impulsion des ministres Geens (Justice) et De Block (Santé). Un groupe de travail mis en place avait suggéré de "réformer complètement la législation pertinente à la lumière des nouvelles visions des soins de santé mentale," a déclaré Van Quickenborne devant les députés.

Le 3 novembre 2022, le rapport final du groupe de travail a été approuvé. "L’administration a déjà créé la rédaction d’un avant-projet de loi. " Le ministre a ainsi dévoilé les aspects principaux de cette nouvelle loi.

Lors d’une procédure urgente - ce qui aurait pu correspondre au cas de Yassine M. – une procédure d’évaluation clinique de 48 h sera mise en œuvre en concertation avec le parquet. Après avoir reçu un rapport médical détaillé, le parquet décide d’une procédure.

Plus de place à l’interprétation

Le dossier médical devra aussi être plus détaillé de manière à ce que le magistrat puisse prendre la décision adéquate. Le rapport devra faire état, notamment, de la dangerosité du patient, du niveau d’urgence, des circonstances de l’examen psychiatrique…

Compte tenu de l’actualité et de l’attaque de Thomas Monjoie et de son collègue, le ministre estime que le future loi sera "adaptée aux malades mentaux afin que les gens demandant une admission volontaire et comportant des critères de dangerosité" puissent bénéficier d’un accord entre la police et un hôpital pour un internement.

Le ministre insiste ne plus vouloir laisser de place "à l’interprétation" lorsqu’un individu "figure sur la liste de l’OCAM". Dans le cas du policier Monjoie, une mauvaise interprétation et un manque de lucidité pour évaluer correctement l’individu lui auront été fatals.