Pas de quoi payer la facture de mazout

On sent poindre le découragement et l’inquiétude chez Marie Deboot, accueillante d’enfants indépendante. "Je dois remplir ma cuve à mazout dans les prochains jours: il y a 2 ans, j’avais payé 1 200 €, cette fois-ci la facture s’élèvera à plus de 2 600 €. Je ne les ai pas! ".

Il y a bien l’aide directe forfaitaire de 200 € par place pour tous les milieux d’accueil, annoncée par la ministre de la Petite enfance, Bénédicte Linard. "C’est mieux que rien, mais il faudrait que cette aide nous parvienne rapidement. Les 800 € que je devrais recevoir ne représentent même pas un tiers du montant de ma prochaine facture de mazout ! ".

A la Femape, la fédération des milieux d’accueil de la petite enfance dont Marie est un des membres actifs, on espère obtenir d’autres aides "ne fût-ce qu’une levée de la TVA sur les différentes énergies. On a besoin d’aides concrètes qui nous permettraient de tenir sur le long terme… Sinon, on va dans le mur. On ne compte plus les accueillantes et les crèches qui annoncent sur les réseaux sociaux qu’elles cessent leur activité ! Plus de 2 000 familles sont impactées par ces fermetures sans compter celles qui avaient confié leur enfant aux quinze crèches Néokids qui viennent de faire faillite".

« On est moralement épuisé »

Stéphanie Nollomont, directrice de la crèche Les Rase Moquette à Amay affiche le même ras-le-bol. La petite structure familiale accueille une dizaine d’enfants et emploie une puéricultrice.

"Après la réforme Milac qui a chamboulé le secteur, après le Covid, on doit faire face à la crise énergétique. On est moralement épuisé. On a juste envie de jeter l’éponge ! On nous promet des aides qui structurellement n’en sont pas. L’aide de 200 € par place me rapportera 2 200 €: cela ne couvre même pas ma dernière facture de mazout. Les aides qu’on reçoit pour les APE ne suivent pas les indexations de salaire… On ne pourra plus tenir longtemps à ce régime-là. On est en attente de tout et on ne voit rien arriver".

Stéphanie Nollomont constate elle aussi que de nombreuses structures et accueillantes ont déjà mis la clé sous le paillasson. "Et cela ne va pas s’arranger en 2023, prévient-elle . Ce mardi, j’ai reçu trois demandes. On a des coups de fil tous les jours… On n’a jamais connu ça ! ".

Dans les milieux d’accueil qui font partie d’une intercommunale, la situation est beaucoup moins tendue. Les communes ou les CPAS mettent des bâtiments à leur disposition et supportent le coût des dépenses énergétiques.