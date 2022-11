Longtemps personnalité télé préférée des Français, Michel Cymes, qui a pris sa retraite en tant que médecin ORL l’an dernier, a publié début octobre son autobiographie intitulée Rien n’est impossible – Mon histoire pourrait être la vôtre (Stock). Il y évoque son parcours, en profite pour faire quelques révélations et prend aussi position dans le débat sur l’euthanasie.

Qu’est ce qui vous a poussé à vous raconter ? C’est le fait d’avoir raccroché votre blouse de médecin le 26 mai 2021 ?

Ça m’a permis de passer le cap de l’interdiction d’écrire. En fait, pendant des années, des amis journalistes voulaient écrire un livre sur moi et je ne comprenais pas l’intérêt: je n’ai rien fait de spécial, je ne suis pas Pasteur, je n’ai pas inventé un vaccin…

Et puis il y a eu le Covid…

Exactement. J’ai fait un peu d’introspection comme tout le monde pendant ces deux ans, et je me suis dit que si je pouvais rendre service et faire en sorte que les gens qui me lisent puissent se reconnaître dans ce que j’ai vécu et dans la façon que j’ai eue de gérer les choses, à ce moment-là, écrire un livre, ça se justifie.

Mais vous avez quand même attendu un peu…

Oui, car comme je voulais parler de mon cancer, afin d’engager les gens à se faire dépister, j’ai voulu attendre d’avoir pris ma retraite. Ça me paraissait très difficile d’avoir face à moi des patients qui auraient su que j’avais eu un cancer et à qui j’étais en train d’en annoncer un. Je n’avais pas envie qu’on me fasse des piqûres de rappel en permanence…

Contrairement à mes confrères qui s’arrêtent et n’ont plus rien après, moi j’ai la chance d’avoir tellement d’activités à côté que j’ai pu tourner la page et passer à autre chose très vite.

Ce jour du 26 mai 2021 où vous quittez l’Hôpital Georges Pompidou à Paris, cela a été difficile ?

Ça a été émotionnellement pénible. À chaque geste, je me disais: "C’est la dernière fois que tu le fais." Et les jours qui ont précédé, le moment difficile, ça a été le jour où j’ai décidé de l’annoncer à mon chef de service et où j’ai envoyé une lettre aux patients pour leur expliquer que j’arrêtais. Mais j’ai beaucoup de chance, parce que contrairement à mes confrères qui s’arrêtent et n’ont plus rien après, moi j’ai la chance d’avoir tellement d’activités à côté que j’ai pu tourner la page et passer à autre chose très vite. Mais j’exerce encore la médecine au téléphone, parce que j’ai tout le monde m’appelle pour me demander un diagnostic (sourire).

Vous auriez pu continuer ?

J’ai arrêté un an avant la date butoir. J’aurais dû arrêter en juin dernier.

Vous n’êtes pas comme Michel Drucker, qui a envie de mourir sur scène…

Alors déjà, en médecine, à l’hôpital, on ne peut pas. Et puis même pour ma carrière dans les médias, je n’ai pas du tout l’intention de mourir sur scène. J’ai une vie après le boulot.

J’essaie de pousser les Français – et j’espère les Belges aussi – à accepter d’aller se faire dépister.

Vous l’avez dit, vous évoquez pour la première fois dans cet ouvrage le cancer du rein qui vous a été diagnostiqué en 2008. Et vous insistez sur le dépistage.

Exactement. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, on a au moins quatre cancers sur lesquels on peut bénéficier d’un dépistage: l’utérus, la prostate, le sein et le côlon. Les chiffres montrent que moins de la moitié des gens vont faire ce dépistage. Moi j’ai une chance incroyable (NDLR: son cancer a été détecté suite à une chute en ski). Mais cette chance, on peut la provoquer. Certains ont peur et disent: "Je ne veux pas y aller parce qu’on va me trouver un cancer." Mais c’est quoi leur raisonnement ? Ils préfèrent attendre des symptômes avec un stade plus grave ? Moi, si je n’ai pas ce dépistage précoce, je ne suis pas là pour vous vous répondre aujourd’hui. J’essaie de pousser les Français – et j’espère les Belges aussi – à accepter d’aller se faire dépister.

À l’époque, vous avez gardé le secret. Pourquoi ?

Parce que quand vous annonce ça, ce n’est plus le médecin à qui en annonce un cancer, c’est à l’être humain qui a des enfants, une famille et qui se demande s’il va encore les voir longtemps. Donc.au début, j’ai gardé ça pour moi. J’ai attendu d’avoir un peu plus de précisions sur le pronostic avant d’en parler, Après, j’en ai parlé à ma femme. Mais je n’ai pas voulu en parler à mes parents parce que je ne voulais pas les inquiéter. C’est quelque chose de personnel, d’intime, et je n’avais pas envie que ça fuite non plus… Je n’avais pas envie qu’à chaque fois que je voyais des amis, on me regarde comme quelqu’un qui avait un cancer. C’est donc un mélange de plein de choses. Mon père, je lui ai appris ça trois jours avant la sortie du livre. Et il m’a dit: "T’as bien fait."

Cette victoire contre le cancer, vous la fêtez au champagne chaque année à un moment particulier à La Clusaz avec vos amis. Vous allez lancer une mode…

(sourire) Je pense que la prochaine fois que je trinque avec mes potes, il va y avoir des gens qui vont prendre des photos. C’est un moment émotionnellement fort. Je peux vous dire que j’ai les larmes aux yeux à chaque fois que je trinque à la vie.

Si aujourd’hui, tout va bien pour moi en termes de popularité, de notoriété, d’affection de la part des gens, c’est parce que j’ai provoqué les choses, parce que je suis allé les chercher.

Vous dites souvent qu’il y a un ange qui vous a un peu protégé tout au long de votre vie…

En fait, je suis très "mektoub" (NDLR: "C’est écrit !") comme mec. Pythagore a dit: "Rien n’est impossible, même l’invraisemblable." Les choses arriveront si elles doivent arriver. Mais je pense que j’ai beaucoup de chance. Ce petit ange, c’est une façon pour moi de traduire la chance que j’ai. Il y a de la chance reçue et de la chance provoquée. Si aujourd’hui, tout va bien pour moi en termes de popularité, de notoriété, d’affection de la part des gens, c’est parce que j’ai provoqué les choses, parce que je suis allé les chercher.

Et pourtant, vous doutez aussi beaucoup…

Toute ma vie a été marquée par le syndrome de l’imposteur. Et c’est sans doute lié à mon TDAH (NDLR: trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité). J’ai toujours douté, je me suis toujours demandé pourquoi je mérite ça… C’est ce qui fait que j’ai eu du mal à sortir un livre sur moi. C’est complètement mégalo comme exercice. Mais j’arrive à me dire que j’ai bien fait mon boulot, puisque les gens écoutent ce que je dis en matière de santé. Mais en même temps, je pense qu’il y a 1000 mecs comme moi qui auraient pu faire la même chose. Sauf que j’ai eu la chance encore une fois d’arriver au bon moment, et puis, par beaucoup de travail aussi, de réussir.

Vous y êtes pourtant allé au culot, par exemple pour rentrer à Radio France, avec une simple cassette…

Ah, mais ça va avec ! C’est-à-dire que je ne m’interdis rien, Rien n’est impossible. Moi, j’ai toujours lutté contre ma frustration. J’avais envie d’aller dans les médias, je ne suis pas resté sur une chaise. Autoroute FM m’a jeté ? Pas grave, j’en ai parlé à France Info. Idem avec la musique. j’ai toujours été frustré de ne pas savoir jouer d’un instrument. Je me suis dit: "Je vais, le faire."

Vous pensez que votre vie aurait été différente si on vous avait diagnostiqué votre TDAH plus tôt ?

C’est la question… Est ce que j’aurais été influencé par le diagnostic et que je me serais découragé après avoir raté mon bac ? C’est possible. Donc je suis content de ne pas l’avoir su à ce moment-là, parce que je pense que j’ai mis en place des stratégies inconscientes qui m’ont permis d’aller au bout de mes études.

Il y a quelques années, vous vous êtes lancé dans l’apprentissage du saxo…

Un instrument avec lequel je prends beaucoup de plaisir. J’ai aussi passé mon brevet de pilote d’avion, parce que j’en avais très envie. Quand j’ai été interne, je n’avais pas d’argent, donc ça a mis du temps. Et puis, maintenant, j’ai arrêté de voler. J’ai eu mon brevet de pilote, c’est bon.

J’adore la cuisine, mais Je suis frustré de ne pas savoir un certain nombre de choses de base. Donc j’ai décidé de passer mon C.A.P.

Aujourd’hui, ce sont les cours de cuisine et de boulangerie.

Oui ! J’ai commencé en septembre donc c’est le début. J’adore la cuisine, mais Je suis frustré de ne pas savoir un certain nombre de choses de base. Donc j’ai décidé de passer mon C.A.P. Pas question parce que je m’appelle Michel Cymes d’aller voir des chefs trois étoiles pour qu’ils me donnent des cours. Non, je reviens à la base. Et en janvier, j’ai pris l’option boulangerie en plus. J’adore le pain, tout ce qui est pâtisserie…

C’est juste pour faire plaisir à vos amis ?

Absolument. Je ne compte pas ouvrir un restaurant. Ce qui m’embête un peu avec le C.A.P., c’est qu’il y a des examens au bout. Mais je les passerai. Je veux me prouver que j’en suis capable.

C’est quoi votre spécialité en cuisine ?

Je fais rarement deux fois les mêmes recettes, parce que ça m’ennuie. J’adore faire le petit salé aux lentilles, des gratins, le gâteau au fromage… Mais ce qui m’ennuie aujourd’hui, c’est que je suis obligé de suivre les recettes. Et comme je veux être créatif, je veux avoir les bases pour pouvoir ensuite imaginer mes plats.

Vous êtes passé récemment dans l’émission « Quelle époque ! » et Christophe Dechavanne, qui vous a reproché vos propos sur le Covid au début de la pandémie. Dans votre livre, vous dites que vous n’avez jamais parlé de « gripette »…

Je me suis un peu énervé parce que je me suis dit qu’il était journaliste et qu’il pouvait peut-être vérifier ce qu’il dit… Donc, ça m’a un peu gonflé. En plus, c’était au début de mon interview, où j’étais plutôt zen. Mais bon, je suis passé à autre chose. Je sais que ceux qui se servent de ça sont en général des gens qui me descendent, ce sont des anti-vax complotistes. Je les laisse à leur délire. Mais ce truc me suivra jusqu’à la fin.

Je sais que je vais progressivement réduire mes activités médiatiques pour profiter un peu plus de la vie, de mes enfants et de ma famille.

Autre sujet santé brûlant en France: le débat sur l’euthanasie. Dans votre livre, vous dites que la loi actuelle en France suffit…

Alors, le problème d’un livre, c’est que quand vous l’écrivez, les choses sont figées. J’ai écrit ce livre il y a plusieurs mois et depuis, le Conseil consultatif d’éthique a donné son avis en disant que la loi Leonetti, c’est bien, mais il y a des cas où il va falloir légiférer. Et je suis entièrement d’accord avec ça. Mais je confirme qu’il y a un problème d’accès aux soins palliatifs. Il y a un problème de connaissance des directives anticipées qui fait que si la loi Léonetti était bien appliquée, on aurait beaucoup moins de ces cas. Mais comme ils existent, il faut légiférer.

Vous avez quel rapport avec la mort ?

Mon rapport à la mort a changé après le cancer. Je me suis dit: "Est-ce que je ne peux pas un peu plus profiter de la vie que je ne le fais ?" Et c’est ce qui se passe. Et je sais que je vais progressivement réduire mes activités médiatiques pour profiter un peu plus de la vie, de mes enfants et de ma famille. Le Covid a fait partie de cette réflexion. Sinon, je ne suis pas inquiet. Ma grand-mère a vécu jusqu’à 100 ans et mon père a 91 ans et il fait encore du footing tous les jours. Je pense que j’ai les bons gènes (rires).

Vous avez trois fils. Ils suivent vos traces ?

Pas du tout. J’ai tout fait pour qu’ils ne le fassent pas. L’aîné (NDLR: 24 ans) est DJ, le second (NDLR: 22 ans) travaille dans un restaurant et enfin, le petit dernier (NDLR: 11 ans) veut être médecin du sport. Lui, son rêve c’est d’être médecin du PSG (sourire).

Ils ont lu votre livre ?

Les deux plus grands. Enfin le deuxième est en train de le lire et le premier l’a lu en 24 h. Et il m’a dit qu’il avait été ému à plusieurs reprises. Il m’a félicité.

On vous a vu dans un rôle de vétérinaire à la télé. De nouveaux épisodes sont prévus ?

Oui, comme ça a marché, "Le doc et le véto" est devenu une série et j’ai donc tourné deux épisodes qui vont être diffusés début 2023. Et sans doute un peu avant en Belgique. Je vais tourner encore deux épisodes et puis j’écris une pièce de théâtre avec des amis.

Et votre émission « Les mystères du corps humain », vous continuez ?

Oui, avec Adriana Karembeu, on va retourner trois émissions qui seront diffusées l’été prochain.

Vous faites beaucoup de jaloux. C’est une chance de tourner avec elle ?

C’est une chance, un miracle. C’est pour prouver que tout est possible ! (sourire)

Michel Cymes, « Rien n’est impossible – Mon histoire pourrait être la vôtre », 226 p., Stock.