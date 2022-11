Le réalisateur et metteur en scène français assurera durant cette période, la fonction de directeur, assisté qu’il était aussi par Pierre Romans. Une époque durant laquelle il s’occupera de l’écolage d’un paquet d’acteurs et actrices qui comptent (ou ont compté jadis): Agnès Jaoui, Vincent Perez ou Valeria Bruni-Tedeschi, par exemple. Pour son cinquième long-métrage de fiction, cette derière choisit précisément de transposer ces années un peu folles au cinéma, au cœur d’une œuvre inclassable et qui possède les qualités que l’on attribue volontiers à la jeunesse: la fougue et une certaine propension à se disperser.

« Jouer n’est pas un passe-temps : c’est grave »

Et de jeunesse, il est bien sûr question dans Les Amandiers. Valeria Bruni-Tedeschi, qui avait joué dans chacune de ses réalisations précédentes, reste d’ailleurs sagement, ici, derrière la caméra pour caster et cadrer une bande de comédiens juvéniles assez formidables, et emmenés par la jeune Nadia Tereszkiewicz, dont on devine que c’est son rôle qu’elle joue.

Tous ceux-là, enthousiasmés par la perspective d’être façonnés par cette école d’un genre nouveau, participent d’abord à un impitoyable "casting", Puis on suit leurs débuts, forcément difficiles, sous la houlette de Chéreau et Romans, lesquels forment un duo disparate, entre main de fer et gant de velours. Mais avec toujours une idée motrice en tête: jouer n’est pas un passe-temps. "C’est grave", même, dit le premier.

Une solennité parfaitement retranscrite par la caméra, nerveuse, de Valeria Bruni-Tedeschi. Qui, conforme au reste de sa courte filmographie en tant que réalisatrice, oscille entre légèreté et gravité, n’hésitant pas à se moquer, parfois, de ces inclinations à une dramatisation excessive par l’intermédiaire de traits d’humour qui sont aussi d’indispensables respirations.

Et soudain, le sida...

Paradoxalement, c’est aussi un piège dans lequel elle tombe elle-même dans une seconde partie moins aérienne, qui coïncide – et ça n’a sans doute rien d’un hasard – avec l’apparition, au mitan de ces années d’insouciance où seul vivre semblait importer, du sida et de son danger de mort.

Le propos s’enferme alors dans un carcan un peu mortifère, qui oblige ces jeunes talents en herbe à jouer les artistes maudits, avec ce que ça implique de dialogues et de regards faussement habités. La révolution était déjà terminée.

Comédie dramatique de Valeria Bruni-Tedeschi. Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer et Louis Garrel. Durée: 2 h 06.