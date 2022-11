Échec au Sénat

Alors qu’il avait promis une "grosse annonce" ce mardi, et rien moins que "l’un des jours les plus importants de l’histoire des États-Unis", il n’était même pas certain que l’ex-président prenne la parole depuis sa résidence de Mar-a-Lago (Floride), vu les résultats mitigés pour lui et le parti républicain, qu’il prétend mener à la victoire en 2024. C’est que les midterms, les élections de mi-mandat, n’ont pas accouché des résultats escomptés ; certes, la chambre des représentants devrait basculer (de peu) côté républicain. Mais le Sénat restera bel et bien démocrate, la faute à de multiples contre-performances de candidats soutenus par Trump.

À la veille de sa déclaration annoncée, Trump n’en démordait pas : si les républicains n’ont pas autant performé qu’espéré, c’est parce que son nom "n’était pas sur les bulletins de vote", pouvait-on lire sur son site officiel, ce lundi. Comme en 2020, Trump y relaie complaisamment les accusations de triche : "La bouffonnerie des bulletins de vote fait du système de vote américain une imposture du quart-monde", peut-on lire, au milieu des incantations de personnalités, tel l’acteur Jon Voight, "priant" pour qu’il redevienne président.

Cela ne saurait faire oublier la claque reçue ce mardi dans l’Arizona, où la prétendante au poste de gouverneur, Kari Lake, ardemment soutenue par Trump - qui voyait déjà en elle sa future colistière - a perdu face à la démocrate Katie Hobbs.

Comme Trump, Lake s’est présentée en étant persuadée qu’elle gagnerait, promettant aux journalistes d’être leur "pire cauchemar" lorsqu’elle serait élue. Le cauchemar attendra.

Réprobation

Dans les coulisses du parti républicain, il se raconte que Trump prévoyait carrément d’annoncer sa candidature avant le scrutin, avance le média américain Axios. Mais face au risque d’une mobilisation démocrate accrue dans la dernière ligne droite, le multimilliardaire aurait renoncé, prévoyant toutefois d’annoncer sa candidature ce mardi.

Sauf qu’entre-temps, son poulain et principal concurrent, Ron DeSantis, a triomphalement été réélu gouverneur de Floride, provoquant l’ire de Trump, qui le surnomme désormais "Ron DeSanctimonious" (Ron le moralisateur).

Toujours selon Axios, ses attaques commencent à lui valoir la réprobation de certains de ces proches conseillers et alliés, qui souhaitent dès à présent se dissocier de lui en vue de l’échéance 2024.