Alors que le prix du sac de 15 kg de pellets connaît sa première baisse depuis le début de l’année, le prix du stère de bois continue de grimper. En novembre, mettre une bûche dans votre poêle à bois pourrait vous coûter jusqu’à 15% plus cher qu’il y a un mois à peine. Aujourd’hui, selon le suivi mensuel des prix des combustibles bois en Wallonie, réalisé par l’asbl Valbiom, le prix moyen d’un stère de bois est désormais de 144€. Depuis le début de l’année 2022, ce prix moyen a augmenté de près de 70%. Assez fou pour un combustible qui est justement renommé pour sa grande stabilité.

Acheter du bois de chauffage communal à couper, une bonne affaire ?

Forte hausse chez les petits producteurs

Pierre-Louis Bombeck est chef de projet bois-énergie et chimie du bois chez Valbiom. Il suit le secteur avec attention et nous partage son analyse : "C’est surtout au niveau des petits producteurs/revendeurs que certains prix par avant assez bas ne sont plus appliqués."

Certains consommateurs pourraient s’étonner de voir une telle moyenne de prix. L’expert de Valbiom s’explique : "il s’agit du prix moyen pratiqué par des revendeurs ayant pignon sur rue. Une partie difficilement évaluable du marché de la bûche reste en dehors du circuit de vente officiel (ex: vente entre particuliers) et pratique alors des prix généralement inférieurs".

Pierre-Louis Bombeck craint toutefois que les propriétaires de poêle à bois soient moins regardants sur la qualité des combustibles qu’ils vont utiliser.