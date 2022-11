Acheter du bois de chauffage communal à couper, une bonne affaire ?

Une telle scène n’a rien d’isolé. Elle se reproduit dans bon nombre de communes qui vendent du bois de chauffage sur pied.

À Attert, quelques jours plus tard, il n’y avait pas assez de places aux tables pour accueillir tous les participants à la vente publique où 43 lots, pour un total de 1 100 stères étaient mis aux enchères. Une vente qui aura rapporté 48 000 € à la Commune mais sans rendre heureux l’échevin du patrimoine foncier, qui expliquait à notre collègue de L’Avenir Luxembourg : " Je ne suis pas satisfait d’une telle situation. Que du contraire! Je me rends bien compte que même le bois de chauffage communal sera bientôt inaccessible à une certaine tranche de notre population. " À La Roche, le débat s’est même invité au conseil communal où l’opposition aurait aimé que la Commune mette en vente plus de bois de chauffage.

En pleine période de ventes communales, malgré les prix qui ont parfois doublé, l’intérêt de ces ventes aux enchères ne faiblit pas.

Alors, vraiment une bonne affaire ?

Acheter une parcelle de bois à couper, est-ce vraiment une bonne affaire pour vous et moi, simple consommateur en cette période où le prix du stère de bois s’envole (l e prix moyen d’un stère en novembre est de 144 € selon les chiffres collectés par Valbiom) ?

Avant tout, il faut savoir que certaines communes limitent le premier tour de la vente publique à leurs habitants. Les possibles lots restant pour un deuxième tour sont peu intéressants ou nécessitent par exemple du matériel particulier pour y travailler.

Les propriétaires de bois publics (Région wallonne, commune, CPAS...) doivent faire la publicité du catalogue de la vente 15 jours avant sa tenue. Vous les trouvez sur le calendrier du site Wallowood.

Sur place, il faudra rester maître de vos nerfs : les enchères peuvent s’emballer, comme ce fut encore le cas à Clavier ce samedi.

En plus du prix que vous serez prêt à mettre, comptez aussi l’équipement nécessaire et le temps que cela prendra "d’aller au bois". Sans compter qu’il faudra la place pour stocker le bois durant deux ans.

Ce n’est qu’en analysant tous ces paramètres que vous pourrez savoir si l’achat de bois à couper est une bonne opération pour votre portefeuille.