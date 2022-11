Les gaufres salés de Waffle Factory, originaires de Tournai, connaissent un succès fulgurant partout en France. L’enseigne est, pour la troisième fois consécutive, numéro 1 de la restauration rapide dans l’hexagone.

2. SPORT | Eden Hazard arrive avec l’équivalent de 2,5 matchs dans les jambes à la Coupe du monde 2022 au Qatar

Le capitaine des Diables rouges n’a participé qu’à six matchs du Real Madrid, pour 229 minutes de temps de jeu, depuis le début de la saison 2022-2023. Un temps de jeu famélique qui peut inquiéter à quelques jours du Mondial 2022 au Qatar.

3. SANTÉ | Liaison dangereuse entre foie trop gras et diabète de type 2

Des chercheurs de l’UCLouvain ont mis en évidence un mécanisme lié à la stéatohépatite qui favorise la survenue du diabète de type 2. Décryptage avec le professeur Nicolas Lanthier, du service d’hépato-gastro-entérologie des cliniques universitaires Saint-Luc.

4. JUDICIAIRE | L’exploitant forestier n’est pas Capitaine Flam

Un exploitant forestier dinantais est poursuivi pour des feux " incontrôlés ". " Je ne suis pas Capitaine Flam ", rétorque-t-il à chaud, non sans humour.

5. SPORT | Florine Gaspard mérite provincial de Luxembourg; Manon Angonèse et Julia Grégoire aussi mises à l’honneur

Quelque 150 personnes ont assisté lundi soir à l’annuelle remise des prix sportifs provinciaux luxembourgeois pour l’année 2021, le mérite sportif, le trophée de la révélation et le prix Reding, ainsi que celle des bourses du sport qui récompensent les jeunes sportifs les plus prometteurs.

6. RÉGIONS | Un Hervien aux USA pour étudier de nouveaux biomatériaux

Ancien élève du Collège royal Marie-Thérèse et diplômé en sciences chimiques à l’ULiège en 2018, Romain Morodo Martinez a enchaîné avec un doctorat au sein du Center for Integrated Technology and Organic Synthesis de son université. Ce 23 novembre, il défendra sa thèse, rédigée en anglais. Un moment symbolique qui marquera également le début d’une nouvelle aventure, aux États-Unis.

Ayant grandi à Xhendelesse et vivant aujourd’hui à Grand-Rechain, le jeune chercheur a en effet décroché une bourse BAEF (Belgian American Educational Foundation) pour un séjour post-doctoral d’un an au sein de l’université de Stanford, en Californie. Seuls quatre étudiants de l’ULiège (toutes facultés confondues) bénéficient de ce soutien cette année.

7. RÉGIONS | Un renard citadin... et pas toujours très coopératif à Nivelles

Ceux qui ont déjà essayé de photographier d’un peu près un renard ou qui tentent de déjouer les tours de Goupil lorsqu’il s’intéresse d’un peu trop près à un poulailler savent que la ruse que l’on attribue à l’animal n’est pas qu’une légende… Mais il y a sans doute quelques exceptions. Comme pour ce renard, dans le centre de Nivelles.

8. SORTIE | Le meilleur du cirque pour des fêtes de fin d’année en famille

Les meilleurs artistes du cirque contemporain se produiront au Cirque Royal de Bruxelles dans Alis, du 29 décembre au 1er janvier. Riche en émotions et en surprises, ce spectacle se distingue d’un spectacle de cirque traditionnel, par sa volonté de remettre l’homme au centre des prestations.

" Il n’y a pas d’animaux sur scène, nous explique Gianpiero Garelli, créateur du spectacle, et nous n’avons pas recours à de grands effets spéciaux. Il y a des jeux de lumière et de la musique, bien sûr. Mais, rien de plus. Et, finalement, c’est assez pratique quand on doit se déplacer de ville en ville. La spécificité de notre show, ce sont les artistes qui y participent. Ils sont 25 sur scène et font partie des meilleurs performeurs du cirque contemporain. "

9. SPORT | Au Standard, tout a changé en un an

Il y a un an, après 17 matchs, soit la fin du premier tour de la phase classique, le Standard pointait à la 13e place avec 20 unités, soit quatre, seulement, de plus que le barragiste. La crise était profonde et le changement d’entraîneur avec le remplacement de Mbaye Leye par Luka Elsner n’y avait rien changé. Le soir de la 17e journée, le Standard en prenait trois à Sclessin contre Charleroi, un match qui n’ira pas au bout.

Onze mois plus tard, les Standardmen ont à nouveau ponctué le premier tour par une défaite en concédant trois buts à domicile face à l’Union (2-3). Même si cette défaite en suivait une autre (à Eupen), pas de scène de chaos à Sclessin dimanche soir. Au contraire même, les supporters applaudissaient et chantaient encore après le coup de sifflet final.

C’est que la dynamique est diamétralement opposée, aujourd’hui, à celle, détestable, de la saison dernière.

10. SPORT | Boris Becker, le prof de philosophie, libéré pour les fêtes ?

Boris Becker, l’ancienne star allemande du tennis, condamné en Angleterre à deux ans et demi de prison en avril, pourrait profiter d’un programme d’expulsion.