Première depuis le début de 2022 : le prix du pellet à la baisse en Belgique (infographie)

On reste malgré tout très loin des 5,20 € le sac du début de l’année (et ne parlons pas des montants de 2021).

Forte augmentation du prix des pellets: «On vient de Woluwe nous acheter du pellet à Marloie»

Cette légère baisse peut s’expliquer par l’érosion de l’effet écureuil, expliqué par Pierre-Louis Bombeck, chef de projet bois-énergie et chimie du bois chez Valbiom : "les consommateurs, préférant acheter et stocker le plus tôt possible le stock nécessaire pour l’hiver."

Depuis l’été, la demande tellement forte avait entraîné la rupture de stocks chez certaines maques, obligeant les consommateurs à prendre les seules marques disponibles au moment de la livraison. Mais Valbiom a relevé que certaines références, absentes depuis août, sont de retour en stock chez des revendeurs.

Il faut éviter de tirer des conclusions trop rapides concernant l’évolution des prix des sacs de pellets. Fin septembre, Pierre-Louis Bombeck estimait qu’il faudrait encore patienter plusieurs mois pour un retour à une sitation normale: "La majorité des revendeurs affichent clairement des difficultés d’approvisionnement et ne prédisent pas d’amélioration avant l’été…"