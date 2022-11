Policier tué à Schaerbeek : Yassine M. « cochait toutes les cases » pour le qualifier de terroriste.

Faut-il considérer Yassine M. comme un terroriste ou comme un déséquilibré ? Pour Michaël Dantinne, l’individu coche une série de cases permettant de le considérer ainsi. Il est fiché dans la liste "select" de l’OCAM. Il hurle "Allahou akbar" au moment de passer à l’acte. Son profil d’homme de 32 ans correspond globalement à celui des terroristes en général. La cible: des policiers, est aussi privilégiée par les terroristes. "Si on sort l’élément pathologie mentale de l’équation, ça ne fait plus trop de doutes", analyse-t-il.

La nature de son casier judiciaire aurait aussi dû mettre la puce à l’oreille des magistrats qui ont pris la décision de ne pas le priver de liberté. "Il a quasiment fait 7 ans pour des faits de vol avec violence. C’est beaucoup et ça signifie donc qu’il est allé à fond de peine." C’est aussi une caractéristique des individus radicalisés: ils demandent rarement des aménagements de peine afin de ne pas se soumettre à un suivi et à des conditions. On sait aussi qu’il était considéré comme radicalisé puisqu’il avait été placé, lors de son incarcération, dans la section Deradex de la prison d’Ittre.

Le fait de se présenter spontanément au commissariat le matin de l’attaque et de réclamer un internement semble avoir pris le pas sur l’analyse de sa dangerosité. On aurait minimisé sa dangerosité en le considérant comme détraqué. Or, l’un n’empêche pas l’autre. Yassine M. peut très bien être considéré comme dément et être dangereux. "C’est l’hypothèse la plus probable: on a opposé la maladie mentale à la dangerosité. la maladie mentale peut aussi être un accélérateur pour passer à l’acte. L’évaluation de sa dangerosité a été très mal évaluée."

En analysant tous les éléments convergents, il est alors surprenant qu’il n’ait pas été privé de liberté. "Il y a des gens qui volent en préventive pour moins que ça…"

Les individus qui relèvent de la défense sociale (dispositif destiné aux auteurs de crimes ou délits considérés comme irresponsables de leurs actes en raison de leur état mental) sont aussi dans cette catégorie parce qu’ils ont commis des actes violents. "Comment a-t-on pris le temps de l’évaluer. " Ce qui est malheureusement certain, c’est que sa dangerosité a été très mal évaluée. Par qui ? Le parquet est-il responsable ? L’interaction police-parquet est-elle défaillante ? "La décision (de ne pas le priver de liberté) était-elle suffisamment éclairée ? " Probablement pas. Et quoiqu’en dise le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, il y a certainement des responsabilités à pointer.