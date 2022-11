Policier tué à Bruxelles : « Pas une décision à la va-vite »

En commission parlementaire ce lundi, les ministres de la Justice et de l’Intérieur ont communiqué les éléments dont ils disposent concernant cette affaire. Sur base du rapport du procureur général de Bruxelles, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a retracé le cheminement des informations qui ont été prises par les magistrats concernant l’auteur de l’attaque.

« Envie de faire un attentat »

Pour rappel, Yassine M. s’était présenté le matin de l’attaque au commissariat d’Evere. Selon le rapport et le témoignage d’un policier: "il me dit qu’il a la haine contre la police. Il a eu envie plusieurs fois de faire un attentat contre la police. Il a besoin d’aide et souhaite avoir une vie normale. "

L’individu était fiché comme EPV (extrémiste potentiellement violent). La banque de données de l’organe compte 703 personnes dont 117 qualifiées EPV. Comment n’a-t-il donc pas été privé de liberté alors qu’il était repris dans cette liste restreinte ?

Selon le ministre de la Justice, les magistrats n’ont pas pris de décision à la légère. C’est plutôt la procédure qui est défaillante. "Si tout s’est déroulé tel que le prédisent les procédures, ce sont les procédures qui doivent être améliorées."

Le ministre charge le CAPREV

L’auteur de l’attaque était considéré comme radicalisé. Il était d’ailleurs suivi par des associations comme le CAPREV. Et là, le ministre semble regretter que le Centre d’Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Radicalismes et Extrémismes Violents n’ait pas communiqué d’éléments en sa possession vers les organes d’évaluation. "L’accompagnement par le CAPREV et par la section Bravvo (service de prévention de Bruxelles) s’est poursuivi jusqu’il y a peu. Le secret professionnel est primordial pour ces services. Les services de sécurité et l’OCAM ne reçoivent aucun retour systématique de ces services." À écouter le ministre, on a l’impression que ce sont les seuls manquements établis dans cette affaire. Interpellant ?

On s’interroge aussi sur la zone d’ombre qui entoure le passage à l’hôpital où les policiers ont déposé l’individu et où il a été laissé sans surveillance. Le ministre ne commente pas cet aspect puisqu’il fait l’objet d’une enquête judiciaire.

Plusieurs avis recueillis par le magistrat

Face aux députés, Vincent Van Quickenborne relaie le rapport du procureur général. Lorsque Yassine M. s’est présenté au commissariat, il a été fouillé "et ne portait aucun élément suspect. Il n’y a pas eu un seul moment d’agression au cours de cette matinée."

Le ministre détaille aussi les informations qui ont été collectées par le magistrat de permanence. "Le parquet est directement passé à l’échelle supérieure et s’est concerté avec d’autres magistrats spécialisés. Ainsi, la décision finale du magistrat a été alimentée par un deuxième et un troisième regard sur les faits par des spécialistes du domaine. Il y a également eu des consultations juridiques au sein du parquet pour savoir si les faits pouvaient être qualifiés d’infraction pénale."

La section radicalisation de la zone de police Midi a aussi été contactée. Dans la recherche d’informations à l’égard de Yassine M., la consultation de la liste OCAM a permis de déterminer "qu’il n’y avait pas de dossier inquiétant à son égard depuis 2019." Au final, le comportement de l’individu "ne nécessitait pas de privation de liberté." Vers 19 h, à proximité de la gare du Nord, l’individu attaquait mortellement le policier Thomas Monjoie et blessait son coéquipier. Dans le rapport du procureur général, celui-ci conclut que "Le parquet n’a pas pris sa décision à la va-vite. Il a pris l’information au sérieux et la décision prise a été bien réfléchie."

Du côté des parlementaires, le groupe Écolo-Groen estime "qu’on n’a pas traité ce dossier en mode ‘pilotage automatique’. Une discussion s’impose avant de trouver un bouc émissaire", tempère Stefaan Van Hecke.

« On sort les parapluies »

L’opposition Vlaams Belang est nettement moins convaincue par les explications du ministre. "Vous proférez ce type de menace dans un commissariat et le parquet ne réagit pas. Combien d’indices le parquet avait-il besoin pour entrer en action ?"

La N-VA ironise: "tout s’est bien passé ; les procédures ont été respectées. On sort les parapluies."

Le MR s’interroge aussi sur les manquements du dossier. "C’est clair, il y a eu dysfonctionnement," souligne Denis Ducarme. Son collègue Philippe Pivin estime que "les faits commis posent question. A-t-on pris la réelle mesure de cet individu ? Il y aurait eu moyen de le neutraliser ; ne serait-ce que pour avoir le temps de l’analyser Cet individu, ne l’a-t-on pas pris pour n’importe quel quidam déséquilibré ?"

Pour les Engagés, Vanessa Matz se dit "effarée quand vous dites que les procédures étaient celles qui devaient être suivies." L’analyse a posteriori est amère pour Georges Dallemagne: "On n’a pas pris les informations au sérieux alors qu’il était fiché OCAM, connu pour son prosélytisme, qu’il avait fait un séjour en section Deradex (section pour les détenus radicalisés) et ça n’a pas marché." Mais, comme les rappellent les ministres, malgré ces signaux inquiétants, il n’y a eu aucun manquement…