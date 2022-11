Policier poignardé à Bruxelles : le suspect a pu être entendu par le juge d’instruction

Le suspect de l’assassinat d’un policier commis jeudi soir à Schaerbeek a finalement pu être entendu lundi matin, a indiqué à Belga le parquet fédéral. La chambre du conseil statuera sur le maintien ou non de son placement sous mandat d’arrêt mercredi voire jeudi, a précisé le parquet. Yassine M., un homme de 32 ans vivant à Evere, est soupçonné d’assassinat et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste et a été placé, bien qu’il soit hospitalisé, sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.