Norme Euro7: l’environnement va-t-il y gagner ?

Diesel comme essence

D’où l’intérêt de perpétuer des normes pour ces polluants de l’air, en parallèle aux règles de réduction des émissions de CO2. La proposition de norme Euro7 que la Commission vient de soumettre à l’approbation du Parlement et du Conseil européens, n’est guère radicale. Par rapport à Euro 6 actuellement en vigueur, la réduction qui paraît la plus contraignante concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx). Celle-ci devront diminuer de 35% pour les voitures, mais dans les faits, les modèles essence resteraient à 60 mg/km, valeur que ne devront plus dépasser les diesels (80 mg/km en Euro 6). La Commission serre davantage la vis pour les bus et camions, avec une diminution des NOx de 56% par rapport à leur norme Euro VI.

Les normes de particules qui s’échapperont des pots d’échappement des voitures Euro7 n’évoluent pas mais devront être inférieures de 39% pour les bus et camions. Le CO doit être réduit de moitié pour les voitures essence pour passer de 1000 à 500 mg/km. Pour les diesels, cela reste au niveau de 500. Euro7 introduit aussi de nouveaux plafonds pour les émissions d’ammoniac, responsable du smog, et de formaldéhyde, cancérigène.

Trop stricte pour les constructeurs automobiles, trop laxiste selon les associations environnementales, cette norme Euro7 devrait s’imposer aux voitures nouvellement homologuées à partir du 1er juillet 2025. Différence avec Euro6, elle fixe des limites d’émissions pour tous les véhicules à moteur, bus et les camions compris, selon un ensemble unique de règles qui se veulent neutres en matière de carburant et de technologie. Les limites sont identiques, que le véhicule utilise de l’essence, du diesel, des transmissions électriques ou des carburants alternatifs.

Un suivi dans le temps

Mais la principale évolution, c’est que la norme proposée par la Commission ne vise plus seulement les émissions qui sortent de l’échappement. Elle entend limiter les émissions de microparticules et de microplastiques des freins et des pneus, ce qui concerne également les véhicules électriques. D’ici 2035, ces particules libérées par les freins et les pneus de voitures devront être réduites de 27%.

Les cycles d’homologation qui permettront de mesurer ces rejets (méthode RDE) correspondront davantage aux conditions réelles d’utilisation des véhicules. Mais le suivi des émissions sera également mesuré dans le temps, au moyen de capteurs embarqués. Manière de contrôler que même les voitures d’occasion ne dépassent pas les seuils fixés. La conformité des voitures et des camionnettes sera vérifiée jusqu’à ce que les véhicules atteignent 200 000 kilomètres et 10 ans, le double d’auparavant. Les nouvelles règles fixent aussi la durabilité (80% après 5 ans) des batteries des voitures électriques et hybrides.