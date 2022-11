Les « poches » du Golfe

Le chercheur estime qu’ "entre 30 et 40% des transferts de fonds envoyés au Kerala depuis l’étranger par les migrants sont consacrés à l’achat de maisons". À ce titre, l’offre des pays du Golfe est alléchante, quand on sait qu’ "un migrant indien peu qualifié employé en Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis gagne en moyenne 1,5 à 3 fois plus que ce qu’il pourrait toucher au pays", notent les journalistes, citant l’Organisation Internationale du Travail. "Dans le Soudan rural, des villages entiers dépendent des envois de salaires de ceux qui sont partis tenter leur chance dans le Golfe", soulignent également les journalistes.

Dépendance

Toutefois, les abus demeurent légion. Et les soubresauts provoqués par la Coupe du monde qatarie jettent un coup de projecteur sur l’ensemble des économies du Golfe, lesquelles dépendent fortement des travailleurs migrants. "Tout projet qui se construit dans cette région, du plus petit bâtiment jusqu’au plus gros building, est construit par la main-d’œuvre étrangère", témoigne ainsi Sébastian Castelier, qui évoque une problématique "qui existe depuis des décennies et va continuer pendant des décennies".