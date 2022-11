Les évaluation au retour des congés scolaires sont-elles illégales?

À ce titre, les retours reçus depuis la rentrée sont, globalement, " très positifs, tant du côté des familles que des enseignants", a noté la ministre.

De là à dire que tout le monde à l’école est rentré frais et reposé ?

Du repos, vraiment ?

Via les réseaux sociaux, Stéphanie, maman d’un garçon de 6 ans, interpelle la ministre : "Mon fils avait 15 feuilles de devoirs à faire, plus de la lecture. Je travaille, il va en stage. Il se repose quand ? Honteux!".

"Super les congés ! 4 tonnes de devoir, livres à lire... et comme ce n’est pas possible de prendre deux semaines de congé, on paie pour faire des activités aux enfants, puis les devoirs et leçon", embraie Tommy, un autre parent d’élève.

D’autres encore soulignent un effet pervers de la disposition : "Est-ce normal que dès la rentrée des congés (...) soient prévues des interrogations portant sur un livre à lire pendant ces derniers ainsi que de la matière à étudier", s’interroge par exemple Tanya, maman d’élève de 4e secondaire.

C’est que, si la majeure partie des acteurs de l’enseignement se montrent satisfaits de ce congé de Toussaint allongé, nombreux sont aussi les témoignages comme ceux de Stéphanie, Tommy et Tanya arrivés aux oreilles de plusieurs députés, lesquels ont remonté ce lundi cette réalité devant les autres membres de la commission.

Mais, à l’heure actuelle, il n’y a "pas d’interdiction générale de donner du travail à domicile pendant les vacances", a rappelé pour le coup Caroline Désir.

En revanche, interroger les élèves dès la rentrée ne peut se faire de n’importe quelle manière.

Gare à la terminologie !

Dans le décret du 31 mars 2022, qui institue les nouveaux rythmes scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’article 6 du nouveau dispositif "consiste à empêcher la tenue d’évaluations sommatives durant les 5 jours ouvrables qui suivent la fin d’une période de vacances", poursuit la ministre.

Par évaluation sommative, est entendue toute évaluation (devoir, bilan, évaluation, etc.) dont la cotation serait prise en compte dans le résultat de fin d’année. Elle s’oppose ainsi à l’évaluation formative, qui permet à l’élève de savoir où il se situe dans la connaissance d’une matière sans que le résultat ne soit intégré au résultat annuel.

Autrement écrit : les "interros qui comptent" – pour reprendre les termes du député PTB Jean-Pierre Kerckhofs ce lundi en commission – et qui ont été dispensées lors de la semaine dernière ne pourront être utilisées dans le calcul de la moyenne de l’année.

Cet article 6 du décret – et qui pour rappel a force de loi sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles – a pour but d’"éviter que les périodes de congé allongé ne se transforment en périodes de blocus déguisé", a soutenu Caroline Désir.

Adaptation nécessaire

Il s’agit tout de même là du "signe que la réforme (...) est arrivée à toute grande vitesse et avec certains éléments comme celui-ci qui n’avaient pas suffisamment été anticipés", a souligné Marie-Martine Schyns (Les Engagés) depuis les rangs de l’opposition, duquel Jean-Pierre Kerckhofs ajoutait : "Le décret introduit de vrais congés, mais si ce n’est pas bien appliqué, alors il y a un problème".

La ministre s’est voulue rassurante à cet égard, rappelant qu’il s’agissait à d’un "changement concret ", lequel appelait un "temps d’adaptation". Elle a tout de même précisé que la situation faisait actuellement l’objet d’une réflexion plus générale sur l’évaluation et que cela serait pris en compte dans le cadre de la préparation du congé de détente (ex-vacances de Pâques).