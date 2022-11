Joe Biden et Xi Jinping s’accordent sur le climat

Circonstances favorables

"Les deux présidents ont considéré que la réunion comme approfondie, franche et constructive", a fait savoir le ministère des Affaires Étrangères chinois, détaillant les raisons pour lesquelles Américains et Chinois doivent suivre la voie d’une normalisation de leur relation. Sans surprise, c’est bien au nom "la reprise mondiale post-Covid", de la lutte "contre le changement climatique" et de la résolution de "problèmes régionaux par l’intermédiaire de la Chine et des États-Unis" qu’il est attendu que la coopération reprenne. Dans les propos tenus de part et d’autre, un point en particulier retient l’attention : le soutien de plus en plus froid de la Chine à l’égard de son allié russe, embourbé dans une guerre qui met chaque jour un peu plus l’armée de Poutine en difficulté.

"Le président Biden et le président Xi ont réitéré leur accord sur le fait qu’une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée et ne peut jamais être gagnée, et ont souligné leur opposition à l’utilisation ou à la menace d’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine", a ainsi indiqué la Maison blanche à l’issue de cette rencontre, sans que la Chine n’oppose le moindre démenti. Au contraire : "La confrontation entre les grands pays doit être évitée", ont convenu les deux puissances d’après les autorités chinoises, qui plaident pour des pourparlers de paix impliquant l’OTAN, l’UE et les États-Unis.

Après la crise de Taïwan, et alors que se tient toujours la COP27 en Égypte, les deux pays semblent disposés à faire un pas l’un vers l’autre pour tenter de sauver le climat. "Les deux pays travailleront conjointement au succès de la 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique", a fait savoir la Chine. Dont acte : la COP se termine dans quelques jours...

Adversaires, pas ennemis

Malgré ces déclarations pleines de bonnes intentions - les deux pays entendent rouvrir un peu plus leurs canaux diplomatiques sous peu - la compétition économique reste une constante majeure dans le chef des deux leaders. "Nous allons concourir vigoureusement. Mais je ne cherche pas le conflit, je cherche à gérer cette compétition de manière responsable", a admis Joe Biden lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre.

Sur le terrain géopolitique, la dissonance entre les deux discours demeure palpable : alors que les autorités chinoises certifient que les États-Unis ne soutiennent ni "l’indépendance de Taïwan" ni le concept de "deux Chines" (ou "une Chine, un Taïwan"), Biden s’est quant à lui montré plus flou, se disant "opposé à un changement unilatéral du statu quo de part et d’autre ". Autrement dit : tout ira bien, si Taïwan reste Taïwan...