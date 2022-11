Farid répond à votre question météo : « Quel serait le meilleur jour pour couler du béton? »

Hello Didier! C’est vrai que ces derniers jours étaient idéaux pour l’extérieur et on attend une semaine nettement plus maussade. On aura toutefois quelques accalmies avec un lundi qui sera sec, parfois brumeux, mais les pluies n’arriveront qu’en soirée. La nuit sera ensuite calme rapidement. La journée de mardi sera encore globalement sèche avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation milieu-fin d’après-midi. Mercredi devrait marquer une accalmie avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation en soirée. Elle traînera jeudi qui sera une journée maussade et venteuse. Vendredi sera plus sec avec le risque d’une ondée isolée avant le retour probable de la pluie samedi fin d’après-midi. Pour moi, lundi, mardi, mercredi et vendredi voire samedi matin sont les meilleures solutions. Bon travail à vous.