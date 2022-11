Depuis vendredi, la pianiste Éliane Reyes est en déplacement à Istanbul. Elle participe, en tant que membre du jury, à un concours international de piano, qui se tient à quelques mètres de la rue commerçante d’Istiqlal, dans le lycée français de Notre-Dame de Sion. " Il y a quelques heures, je me baladais dans cette rue commerçante, pour m’aérer. J’ai mis quelques minutes pour y accéder. Nous sommes vraiment tout près. "

La Verviétoise était donc au lycée ce dimanche, pour écouter de nouveaux candidats. Dans l’après-midi, elle a profité d’une pause pour prendre l’air. "Je suis sortie après une épreuve et lorsque je suis arrivée dehors, j’ai entendu des sirènes de police et les pompiers. J’ai vu des hélicoptères qui étaient en train de nous survoler, surveillant le périmètre. Je suis vite rentrée à l’intérieur. "

Sur place, aucune information ne filtre et Éliane Reyes ne sait pas ce qu’il se passe. Elle décide de contacter une amie, d’origine turque, qui réside à Bruxelles. "Elle m’a directement informée et m’a tenu au courant des événements. Elle m’a dit de ne pas sortir car il y avait une deuxième attaque qui se préparait."

La pianiste est donc restée dans le lycée pendant plusieurs heures, attendant que le périmètre soit sécurisé pour rentrer à l’hôtel. "Tous les médias sont coupés ici, c’est difficile d’avoir des informations. Nous n’avons pas non plus accès aux réseaux sociaux. Heureusement, nous avons eu des nouvelles via l’ambassade de France, qui chapeaute le concours."

Vers 20 heures, heure locale, la Verviétoise a pu rejoindre son hôtel. Elle doit normalement rester sur place jusqu’au 19 novembre.