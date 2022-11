À l’écart des stades, les esclaves d’un État raciste

Le coût en vies humaines pour bâtir les stades et les infrastructures adéquates s’élèverait à 6500 morts, toujours selon les chiffres tirés des ambassades et compilés l’an passé par le quotidien britannique The Guardian. Un chiffre qui pourrait être en dessous de la réalité, explique le journaliste Sébastien Castelier, spécialiste des pays du Golfe et auteur, avec son confrère Quentin Müller, des Esclaves de l’homme-pétrole (éditions Marchialy), sur le quotidien des travailleurs migrants sans qui les économiques du Golfe seraient à l’arrêt (lire ci-dessous).

Les oubliés Africains

"Ces chiffres sortent des ambassades, et cela ne comprend pas les travailleurs africains", détaille-t-il, lui qui a arpenté la zone industrielle au sud-ouest de Doha, où ont logé, et logent encore, ces travailleurs de l’ombre, dont un bon nombre viennent du Kenya ou de l’Ouganda.

Pour eux, le Qatar constitue un "rêve", disent-ils, où ils ne sont pas "bienvenus". Cette zone industrielle, "c’est les coulisses que ne verront pas les supporters durant la Coupe du monde", abonde Sébastian Castelier, qui pointe une économie qatarie à deux vitesse. D’un côté, les privilégiés, Qataris et travailleurs qualifiés, qui vivent à Doha, et de l’autre, les 400 000 travailleurs de cette zone "un mix entre des entreprises, entrepôts, sites industriels et des camps de travailleurs, successions de baraquements où sont logés les travailleurs étrangers."

Système de castes

De ce lieu émane une très grande misère humaine, où la solitude le dispute à l’épuisement, témoigne le journaliste. "On fait face à des travailleurs qui souffrent, travaillent 12 heures par jour, 6 jours par semaine, qui parfois à la fin du mois s‘entendent dire par leur employeur que finalement, le salaire ne sera pas payé ce mois-ci mais le mois suivant."

En théorie, le Qatar a aboli la Kafala, un système juridique en vigueur dans tous les pays du golfe mais aussi au Liban et en Jordanie, où l’État donne plein pouvoir à l’employeur sur son employé, y compris en ce qui concerne son visa. Mais "il y a des éléments qui n’ont pas été abolis, notamment le droit pour un employeur de déclarer un employé en fuite. Cela veut dire que d’un simple clic, un employeur peut dénoncer son employé comme ayant fui; en conséquence, si l’employé arrive au poste de police pour dénoncer ses conditions de travail, avant même qu’il puisse ouvrir la bouche, il sera arrêté – puisqu’il est en fuite – et renvoyé… chez son employeur", pointe Sébastian Castelier.

En plus des conditions de travail difficile et de la solitude (il faut un revenu minimum pour amener sa famille), l’humiliation n’est jamais très loin, pour ceux que certains Qataris surnomme "Katcharas" (déchets). Albat (prénom d’emprunt), travailleur ougandais, en témoigne auprès du journaliste Quentin Müller. "Vous voyez ces familles qui viennent avec leurs enfants?", dit Alba tandis qu’ils se tiennent dans un parc de Doha. "Une fois, j’étais assis, comme nous aujourd’hui, sur la pelouse d’un parc et un petit a commencé à courir après son ballon, s’approchant de moi. J’ai entendu sa mère au loin: “N’y vas pas, ce singe va te manger’’."

Le racisme et la ségrégation ne sont jamais très loin au sein de la société qatarie, pointe un rapport des Nations Unies paru en 2020. La Rapporteuse spéciale se dit ainsi "préoccupée par le système de castes de facto fondé sur l’origine nationale, qui entraîne une discrimination structurelle à l’égard des non-ressortissants, notamment en raison des immenses déséquilibres dans les rapports de force entre employeurs et travailleurs migrants" décrit le rapport, qui pointe justement le système de Kafala.

Changement de ton

S’il a fermement contesté les conclusions du rapport, jusqu’à cet été, le Qatar accueillait toutefois les critiques de façon constructives, promettant de sensibles améliorations du sort de ses travailleurs migrants. Mais la Coupe du monde approchant, le ton s’est fait moins diplomatique. "Il y a eu un changement de ton radical de la part des autorités qataries, notamment en direction de l’Europe", observe Sebastian Castelier. "Aujourd’hui, le discours tenu par toutes les autorités consiste à dire: ‘Nous sommes victimes d’une campagne de diabolisation menée par les médias européens à notre encontre sur fond de racisme européen’. C’est un discours officiel: l’émir lui-même a tenu ce discours dans une interview au Point en France; le ministre des Affaires Étrangères a tenu les mêmes propos auprès du Monde il y a quelques jours; le ministre du travail a tenu le même discours, etc. Maintenant ils disent qu’ils ne sont responsables de rien et que le seul problème c’est – selon leurs propres mots – le racisme européen."