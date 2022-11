Meurtre d’un policier: l’auteur est-il dément ou terroriste ?

Depuis le 29 mai 2018, quand deux policiers liégeois et le passager d’une voiture avaient été tués à Liège, notre pays avait été épargné par ce type d’attaque. L’attaque de Schaerbeek a rappelé que le monstre était toujours dormant. Si la pression terroriste est moindre qu’en 2014-2016, les services de sécurité ont toujours rappelé que le terrorisme islamiste figurait parmi leurs priorités.

Il crie « Allah ouakhbar »

En quoi cette attaque au couteau à l’égard de deux policiers pourrait-elle être qualifiée d’attentat terroriste islamiste ? Premier signe, c’est le parquet fédéral qui s’est saisi du dossier. C’est un signe que plusieurs éléments convergent vers ce type de qualification. Ensuite, Yassine Mahi, auteur des coups de couteau, aurait crié "Allah Ouakhbar" au moment de l’attaque. Ensuite, il était connu de l’OCAM pour son radicalisme islamiste. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’auteur présumé de l’attaque est poursuivi pour assassinat et tentative d’assassinat dans un contexte terroriste.

Mortellement frappé au cou

Les faits se sont produits jeudi 10 novembre vers 19 h, dans la rue d’Aerschot, à proximité de la gare du Nord. Alors que le véhicule des deux policiers était arrêté à un feu rouge, l’assaillant a poignardé le conducteur, Thomas Monjoie, à la hauteur de la gorge. Il a ensuite fait le tour du véhicule pour s’en prendre au passager qui a été blessé au bras droit. Immédiatement, le second policier a lancé un appel radio en précisant que l’auteur avait crié "Allah Ouakhbar". Les collègues qui sont intervenus rapidement ont alors neutralisé l’agresseur qui a été blessé par balles par les policiers.

L’homme était connu des services de sécurité. Le matin, il s’était présenté au commissariat d’Evere "vers 10 h, commente Tim Dewolf, procureur à Bruxelles. Il tenait des propos incohérents et haineux envers les policiers. Il demandait une prise en charge."

Selon le procureur, l’individu "ne rentrait pas dans les critères légaux" pour bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de la ligne Nixon. Cette procédure légale permet de contraindre quelqu’un à être hospitalisé en unité de soins psychiatriques. Vu l’état inquiétant de l’agresseur dès le matin, aurait-il dû être interné de force ? Non, défend le magistrat, car l’individu avait "demandé expressément de se laisser soigner. Il voulait retrouver une vie normale." Il aurait pu bénéficier de la procédure Nixon s’il avait refusé de se faire soigner. Ce qui n’était pas le cas, justifie le parquet.

Et c’est ce qui est interpellant dans cette attaque, c’est que l’individu s’est présenté de son propre gré dans un commissariat quelques heures plus tôt. Y a-t-il eu un dysfonctionnement majeur ? Le cas de ce visiteur tourmenté au commissariat d’Evere a toutefois nécessité une prise en charge des policiers puisqu’ils l’ont conduit à l’hôpital Saint-Luc. À partir de cet instant, les policiers avaient bouclé leur mission. "Quelques heures plus tard, la police a de nouveau contacté l’hôpital pour s’assurer que la personne était gardée en observation. Puis il s’est avéré que la personne avait quitté l’hôpital. "

Vendredi soir, les cliniques universitaires Saint-Luc ont précisé dans un communiqué que les policiers n’ont "jamais informé les membres du personnel des Urgences de la dangerosité de la personne". Le communiqué signale encore que la personne a quitté la clinique de son plein gré après une heure, "sans avoir été évaluée psychiatriquement".

Peut-il éviter un procès ?

La police a-t-elle sous-estimé la dangerosité de l’individu qui était fiché sur la liste de l’OCAM ? C’est ce que l’enquête devra déterminer.

De même, l’attitude de l’agresseur semble aussi démontrer que, psychologiquement, il était instable. Ce n’est pas uniquement parce qu’il a agressé les deux policiers au nom d’Allah qu’il peut être considéré comme terroriste islamiste. Certains éléments sont pourtant accablants puisque, suite à une condamnation pour des délits de droit commun, il avait été emprisonné en section Deradex auprès des détenus qu’on isole en raison de la dangerosité de leur radicalisme.

Le profil de Yassine Mahi est inquiétant, mais rien ne le destine forcément à un procès en cour d’assises. Si on estime qu’il n’était pas en possession de tous ses moyens au moment des faits, il pourrait bénéficier d’un internement comme trajectoire pénale.