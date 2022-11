La crise de l’inflation ternira-t-elle la Saint-Nicolas ?

Du côté de Cora, qui offre jusqu’à 6000 références en matière de jouets, les tarifs ont grimpé de 7-8%. "Cela dit, tout le monde a vraiment fait un effort pour essayer de répercuter, le moins possible, les hausses tarifaires sur le client", souligne Fabrice Hautekeete, Category manager jouet au sein de la chaîne d’hypermarchés.

Des choix raisonnables

Les distributeurs ne sont pas déconnectés de la réalité : ils savent pertinemment que des tarifs mirobolants ne passeraient pas auprès des consommateurs, dont le pouvoir d’achat est en berne. Il a donc fallu s’adapter et revoir la sélection de produits. Un exemple ? Les peluches très volumineuses, de plus d’un mètre, ont été supprimées du catalogue. "La hausse des prix concerne surtout les articles à gros volume." Cela s’explique simplement en raison du coût du fret maritime, qui reste élevé. "Des peluches d’1m30, forcément, on en met assez peu dans un conteneur. L’impact sur le prix est donc important, explique le responsable de la sélection des jouets de Cora. Une peluche que l’on vendait à 50 euros il y a deux ans coûterait 100 euros aujourd’hui. Or, les prix doivent rester raisonnables pour nos clients..."

Certains jeux à composants électroniques ont aussi été écartés cette année. "La rareté des composants électroniques justifie ces prix élevés. Néanmoins, nous avions déterminé un tarif à ne pas dépasser. Certains gros jouets radiocommandés ont notamment disparu de la sélection." Cette logique de relative sobriété a également été suivie chez Broze. "Au regard du coût de l’énergie, des transports et des matières premières, nous avons effectivement réalisé une sélection basée sur des choix raisonnables", note Cédric Haleng.

Moins d’achats impulsifs

Pas d’inquiétude cependant, les parents trouveront toujours de quoi ravir leurs bambins. Les rayons seraient même un peu trop fournis pour cette période de l’année. Malgré des actions promotionnelles fortes depuis fin octobre, les ventes sont en effet assez timides. "Chaque semaine jusqu’au 6 décembre, nous mettons en place une action importante afin d’alléger la facture des familles", avance Luc Janssens, porte-parole de Cora. Aujourd’hui, les clients profitent de ces actions mais effectuent moins d’achats spontanés qu’avant. Ils sont dans l’analyse, dans l’ultra-comparaison des prix. On sent qu’ils ne dépenseront leur argent qu’après mûre réflexion. "

Selon une étude menée par iVox pour le compte de l’enseigne Dreamland, un Belge sur quatre serait particulièrement préoccupé par le budget qu’il réserve aux cadeaux de fin d’année. En outre, 71% des parents chercheraient à réaliser des économies sur ce poste de dépenses. "Et la principale stratégie consiste à accorder davantage d’attention aux promotions et aux réductions", nous dit-on chez Dreamland. D’après cette étude, 12% des parents ont l’intention d’offrir moins de cadeaux que d’habitude ou des cadeaux moins onéreux (11%). "Ce pourcentage atteint même 25 % chez les parents qui ont du mal à boucler leurs fins de mois."

« Le client aura le dernier mot »

Pour la filière qui joue 50% de son chiffre annuel au moment des fêtes, les premières observations sont prudentes. "Pour l’instant, les achats sont timides et raisonnés, analyse Luc Janssens. On est loin du rush de l’an dernier, qui avait suivi la pénurie de produits en sortie de crise Covid." Le secteur s’attend à enregistrer davantage d’achats tardifs, après une analyse minutieuse du marché. "Par contre, la volonté d’offrir LE cadeau sélectionné par l’enfant reste très forte. Celui-ci sera bien dans le caddie, ajoute Fabrice Hautekeete. C’est plutôt sur les deuxième et troisième cadeaux, qu’on offre en compléments, que les clients devraient faire des économies..."

Les recettes seront-elles moins importantes que les années précédentes ? "Les parents et grands-parents continuent malgré tout à vouloir gâter leurs enfants, affirme Luc Janssens. On espère évidemment atteindre nos objectifs, mais on se rend bien compte que la situation est tendue et que les consommateurs font des arbitrages. À l’arrivée, comme à chaque fois, ce sont nos clients qui auront le dernier mot."