Belgique : «Pas le meilleur moment pour toucher à l’indexation», selon le commissaire européen en charge de l’Économie

Selon les prévisions de la Commission européenne, la Belgique serait, dans les deux années qui viennent, le pays de la zone euro affichant le plus grand déficit budgétaire. Et parmi les États dont l’endettement est supérieur à 100% du produit intérieur brut, c’est le seul qui verrait sa dette croître en 2023 et 2024. Une distinction liée d’une part à des mesures d’aide "assez fortes" face aux prix de l’énergie, ainsi qu’à une spécificité bien connue: l’indexation automatique des salaires, relève le commissaire. Si cet outil est au cœur d’un vieux débat en raison de son effet sur la compétitivité du pays, "je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour y toucher", indique M. Gentiloni. Qui estime que "dans ces circonstances particulières, si vous avez un outil pour répondre à la perte de pouvoir d’achat, il est moins controversé qu’il ne pourrait l’être en temps normal".