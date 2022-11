Policier tué à Schaerbeek : Thomas était un passionné de vins et un musicien

Thomas avait un frère jumeau, Julien, et une sœur, Marie. Thomas était originaire de la commune de Donceel, en Hesbaye liégeoise. Avec sa compagne Élodie et leur chien, ils avaient emménagé à Grâce-Hollogne.

Au départ, rien ne le prédestinait à rentrer dans la police. Il avait d’abord étudié l’hôtellerie et avait travaillé comme serveur. C’était aussi un passionné d’œnologie et particulièrement des vins italiens qu’il allait régulièrement déguster sur place avec un ami. " Thomas, c’était un bon vivant. Il était toujours prêt à faire le maximum pour ses amis, raconte une de ses amies proches. À l’initiative de Thomas, ce groupe d’amis avait d’ailleurs prévu de se rassembler le 18 décembre prochain pour fêter la Noël ensemble.

Il avait été le batteur du groupe The Bukowskies entre 2012 et 2015

Batteur dans un groupe de musique

Thomas Monjoie était aussi passionné de musique: il était un batteur et il avait rejoint le groupe The Bukowskies vers 2012. Au cours de l’été de cette année, le groupe fera ses débuts sur scène. Il restera au sein du groupe jusqu’en juillet 2015. "À la batterie, Thomas avait beaucoup d’énergie: il frappait vite et fort," explique le compositeur et chanteur du groupe Andre Lafontaine. Ses groupes références, c’était Artic Monkeys, les Foo Fighters. "Après 2-3 années de travail, le label de machiavel était venu nous chercher. On avait ainsi sorti notre premier album. C’était surprenant d’avoir été repérés si vite. On a ainsi vécu des moments d’euphorie."

Andrea Lafontaine se souvient ainsi d’un concert au Baudet’Stival à Bertrirx. "On s’est retrouvé à l’affiche par hasard. Il y avait 2 à 3 000 personnes. Les gens étaient venus nous entourer et nous demandaient des autographes alors qu’ils ne savaient pas qui on était."

Dans l’agenda du groupe, quelques dates de concert étaient déjà cochées pour les mois à venir. "J ’avais même envisagé de proposer à Thomas de venir jouer un peu avec nous…"