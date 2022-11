Hooka Hey! - La fureur de ne pas mourir

Une quête éperdue de vengeance

Il a donc inversé les perspectives. Nous sommes en Amérique du Nord, à la fin du XIXe siècle. Les grands guerriers indiens ont, depuis longtemps, déposé le tomahawk pour gagner les misérables réserves qui leur avaient été attribuées. Seuls quelques irréductibles luttent encore, et sans doute en vain, contre l’oppression blanche. C’est notamment le cas de Little Knife et de ses deux acolytes. Un trio qui, ce matin-là, croise la route d’un pasteur en charge d’une institution veillant à pousser ses jeunes pupilles indiennes vers la foi chrétienne – et le renom de leurs origines.

Indiens et Irlandais sont deux peuples unis par l’oppression dont ils ont été victimes, chacun à leur façon

Après avoir envoyé l’homme d’église ad patres, ils embarquent l’un d’eux, le petit Georges, dans leur folle équipée, faite de colère, de sang et de vengeance. D’abord pour l’empêcher de raconter ce qu’il avait vu. Puis avec une autre idée en tête: lui rappeler qui était ce peuple Lakota dont il est issu, mais dont il ne sait rien, victime de l’effort d’assimilation voulu par la jeune nation américaine.

Le récit est initiatique, et suffisamment libre que pour ne pas coller à tout prix à une vérité historique absolue. Il est aussi empreint d’une empathie évidente pour les peuples opprimés. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si au sein du trio de "desperados" auprès de qui Georges trouve refuge se trouve un… Irlandais. "Ce sont deux peuples unis par l’oppression dont ils ont tous les deux été victimes, estime Neyef, 36 ans. Et puis, il y a un lien particulier entre eux: lors de la Grande Famine de 1845, le peuple indien avait aidé son homologue irlandais en leur envoyant de l’argent ; et lors de la crise du Covid, les Irlandais leur avaient rendu la pareille en souvenir de cet élan de solidarité."

Neyef, Rue de Sèvres, 224 p., 22.90 €.