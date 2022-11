Trump, « livide », perd son pari à l’issue d’un scrutin très serré

Les millions de Trump

Concernant le Sénat, l’autre grand enjeu de ce scrutin, rien n’était acquis au moment de boucler cette édition, républicains et démocrates se tenant au coude à coude, au siège près.

Toutefois, un constat s’imposait : le grand perdant de cet intermède électoral en vue de la présidentielle de 2024 s’appelle Donald Trump. Celui-ci aurait d’ailleurs piqué une drôle de colère et "crié après tout le monde" dès la tombée des premières projections, à en croire le conseiller cité par CNN. Et pour cause,l’ancien président s’était posé en leader républicain de cette campagne, se vantant d’avoir parrainé pas moins de 330 candidats, sillonnant 17 États en tout, organisant plus de 50 collectes de fonds ayant selon lui permis de lever 350 millions de dollars. Via son comité d’action politique, Trump aurait également financé, à coups de millions de dollars, des candidats au Sénat, le tout pour des résultats peu probants.

Surprise en Pennsylvanie

Le revers est cinglant pour l’ancien président, qui a usé de toute son influence pour imposer des candidats à son goût dans les États indécis. Exemple avec la Pennsylvanie, théâtre d’une bataille acharnée entre Mehmet Oz, médecin multimillionnaire, et John Fetterman, le candidat démocrate, pour un siège de sénateur à même de faire pencher la majorité d’un côté ou de l’autre de l’échiquier politique.

Oz partait favori de ce scrutin, d’autant que son concurrent, Fetterman, a connu de sérieux problèmes de santé cette année - ce dernier a notamment été victime d’un AVC en mai dernier. Mais l’ancien maire de Braddock, l’une des villes les plus désoeuvrées d’Amérique, l’a finalement emporté, malgré les insinuations de l’ancien chirurgien à propos de son état de santé.

Ce mercredi soir, la course était également très serrée en Géorgie, où l’ancien joueur de football américain Herschel Walker, parrainé par Trump, brigue également un siège de sénateur. Mais le candidat démocrate Raphaël Warnock menait toujours d’un petit point de pourcent, alors que 95 % des bulletins étaient dépouillés.

Même quand ses "poulains" ont gagné, comme c’est le cas du jeune JD Vance dans l’Ohio (toujours pour un siège de sénateur), Donald Trump s’est vu plus ou moins écarté de la photo de famille. Victorieux avec plus de 53% des voix, Vance s’est gardé de mentionner l’ancien président lors de son discours de remerciements, au cours duquel il a pourtant cité des dizaines de personnes impliquées dans sa campagne.

Coup de vent en Arizona

Du côté des postes de gouverneurs remis en jeu, deux scrutins étaient particulièrement suivis : l’un en Floride, où Ron DeSantis, copie proprette de l’ex-président Trump, briguait un second mandat, et l’autre en Arizona, où Kari Lake, ancienne présentatrice télévisée, semblait assurée de l’emporter.

Si Ron DeSantis a bel et bien cartonné, Kari Lake courait encore derrière son adversaire démocrate à l’heure d’écrire ces lignes, l’élection semblant là aussi partie pour se jouer à quelques milliers de voix près. Rien de rassurant, alors que la candidate, pressentie pour devenir la colistière de Trump en vue de 2024, criait à la fraude électorale avant même le début du scutin.