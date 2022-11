Ron DeSantis, ennemi numéro 1 de Trump pour 2024

Enfant du tea party

Ronald Dion DeSantis, de son nom complet, connaît bien la Floride, pour y être né (à Jacksonville), et y avoir grandi. Mais c’est en Californie que sa trajectoire politique a basculé, lorsque, en 2015, le plus grand comité du TEA Party, ce mouvement politique très conservateur ayant pris de l’ampleur sous la présidence Obama, a approuvé sa candidature au Sénat américain. Une consécration pour lui, alors "simple" représentant républicain (élu en 2012, avec le soutien d’un certain Donald Trump), après une carrière dans l’armée et en tant que conseiller juridique

Malheureusement pour DeSantis, la défaite de Marco Rubio, candidat déchu à la primaire républicaine, dans la course au Sénat, le poussera à requérir un nouveau mandat à la chambre des représentants (qu’il obtiendra), avant de se présenter au poste de gouverneur de Floride en 2018 et de l’emporter, à la surprise générale.

Séduire les argentiers

Entre temps, DeSantis a su séduire la frange la plus conservatrice du parti républicain, ralliant à sa cause les grands bailleurs de fonds du "Grand Old Party". Ceux-là même qui lui ont permis de collecter une somme record pour cette campagne, avec les résultats que l’on sait. Plusieurs de ces fonds sont connus pour subventionner largement les positions les plus conservatrices, et à ce titre, il est vrai que DeSantis ne déçoit jamais. Qu’il s’agisse de la défense du port d’armes, de l’opposition au droit à l’avortement ou de la lutte contre un soi-disant lobby LGBTQI+, DeSantis cultive son image d’inflexible conservateur. Seule entorse à ce profil qui coche toutes les cases de la droite dure américaine, sa position sur l’environnement, qu’il a dû infléchir en devenant gouverneur, conscient que la Floride risquait de payer le déréglement climatique au prix fort.

En orbite

Grâce à cette victoire éclatante, Ron DeSantis est plus que jamais en orbite pour la course à l’investiture républicaine de 2024. Pas de quoi plaire à Donald Trump, qui a immédiatement dénigré celui qui fut son poulain, qu’il surnomme désormais "Ron DeSanctimonious" (que l’on peut traduire par "Ron le moralisateur"). "Je vous dirais des choses sur lui qui ne seront pas très flatteuses – j’en sais plus sur lui que quiconque – à part, peut-être, sa femme", a ainsi déclaré l’ex-président des États-Unis auprès de Fox News mardi, lui qui a prévu de déclarer sa propre candidature dans la foulée de ces élections de mi-mandat. Ironie du sort, c’est bien en Floride, à Palm Beach, que vote Donald Trump. Et c’est bien à Ron DeSantis qu’est allée sa voix, ainsi qu’il l’a confirmé.