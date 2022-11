Rififi chez les socialistes de Saint-Josse : la police intervient

La cause : la présence, indésirée diront certains, non-autorisée par les statuts du parti diront d'autres, de Mohamed Azzouzi. Dans cette assemblée élective, seuls les membres du PS ont droit de cité... or, "Mohamed Azzouzi est devenu indépendant au parlement bruxellois", rappelle le président de la fraction, Luc Frémal. L'ancien échevin n'est plus conseiller communal car exclu de la liste communale de 2018, mais souhaitait tout de même assister à l'assemblée de ce lundi. Philippe Boïketé, lui, estimait que Mohamed Azzouzi avait tout à fait droit d'en être. Blocage par les uns, vidéos sur les réseaux sociaux par les autres, menaces dans tous les sens, et finalement trois combis de police sont intervenus pour calmer tout ce petit monde.

Si Mohamed Azzouzi admet avoir siégé comme indépendant au parlement, et avoir pris des distances avec les rouges de sa commune, il soutient mordicus être toujours membre du parti. "Ce que dit Luc Frémal est faux. Je n'assistais plus aux réunions locales parce que j'estimais que la section était gouvernée par des gens qui ne le devraient pas. Je n'ai eu vent d'aucune procédure m'écartant... À l'inverse d'Émir Kir. Si quelqu'un a la preuve de mon exclusion, qu'il me le prouve !"

Deux clans de plus en plus séparés

C'est un des paradoxes de Saint-Josse, le collège communal, entièrement aux mains des socialistes, semble être l'un des plus divisés des 19 communes bruxelloises. Lundi soir, ce sont véritablement deux clans qui ont vu la tension monter d'un cran. Le clan du bourgmestre, Émir Kir, qui a gardé la bénédiction de Ligue Ouvrière après son éviction du PS; et le clan Boïketé, premier échevin, que la première partie accuse d'être responsable du chaos, présent avec les échevines Nezahat Namli et Loubna Jabakh. "Il y a un président au sein de la locale, ce président, c'est moi, affirme avec autorité Luc Frémal. Boïketé n'a pas à imposer sa vision en AG alors qu'il y a un président et que celle-ci est élective."

Cependant, le clan d'en-face accuse les soutiens du bourgmestre de sélectionner sciemment les militants socialistes qui ne sont pas en odeur de sainteté à la maison communale. "Des gens ne reçoivent plus les invitations au motif qu'ils sont trop critiques ou affiliés au mauvaises personnes." Et d'ajouter que, quelques heures avant le rendez-vous de ce lundi, "tout ce petit monde était dans le bureau d'Émir Kir". Luc Frémal n'en voit pas le malaise: "on a décidé de le soutenir depuis 2020 et son éviction du PS, c'est normal qu'on se concerte pour préparer les dossiers".

Petit jeune et gros bras

Au milieu de la controverse, Safa Akyol, le président des Jeunes Socialistes tennoodois et attaché parlementaire d'Émir Kir. D'abord convoqué par Luc Frémal pour vérifier les affiliations des jeunes socialistes, il raconte avoir eu une première étincelle avec Philippe Boïketé à propos de l'accès d'une autre personne à la réunion. Et puis est venu Azzaoui. "On peut me piétiner, mais pas les statuts de mon parti", avance Akyol, confiant, qui fait rempart de son corps face à l'indésiré. "Très vite, Philippe Boïketé vient me dire 'qu'est-ce que tu fais ? T'es qui ? Tais-toi ?", s'en suit l'échauffourée relayée sur les médias sociaux. "On m'a proposé un mois d'interruption de travail : je n'ai pris qu'une semaine pour le moment", raconte celui qui, 24 heures après l'évènement, est encore "sous le choc".

Mohammed Azzouzi, lui, dénonce que le président des jeunes socialistes n'a "aucune autorité et une attitude agressive". Plus personne ne s'en cache: chez les socialistes de Saint-Josse, il y a un malaise, "et il s'est exprimé hier", conclut l'interdit de séance.