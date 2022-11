" Mon handicap est très lourd et j’ai besoin d’être entouré 24 heures sur 24. Aucune date de sortie n’est planifiée. Il m’est impossible de regagner mon domicile, chez mes parents, car j’ai besoin de trop d’assistance et de matériel dédicacé pour cela. Je m’y rends régulièrement mais pour passer quelques heures seulement.”

Avez-vous retrouvé une part de votre mémoire ?

J’ai, me semble-t-il, toutes mes facultés intellectuelles. Quant à ma mémoire, elle est parfois sélective.

Vous souvenez-vous du coup de feu ?

Du drame, de l’acte lui-même, je n’en n’ai pas souvenir, de même que des jours passés dans le coma aux soins intensifs. L’“accident” en lui-même, je me le suis fait raconter et même détailler par mon coéquipier de l’époque. J’ai voulu qu’on ne me cache rien. J’en ai fait des cauchemars au début, ce n’est plus le cas maintenant. Je ne sais pas si je serais dans le même état d’esprit si la personne qui a fait feu sur moi n’était pas morte.

Que pouvez-vous espérer retrouver comme facultés à moyen ou long terme ?

Personne ne sait pourquoi mes jambes et mon bras gauche ne m’obéissent pas. Aujourd’hui, la position assise à laquelle me contraint ma chaise électrique m’est inconfortable au bout de quelques heures et la position couchée est celle qui me donne le plus de “bien-être”. J’ai deux séances de kinésithérapie par jour et trois séances de logopédie par semaine. J’ai aussi des soins avec une ergothérapeute de façon régulière. Je vois également une psychologue.

Sachant ce qui vous est arrivé, conseilleriez-vous à un jeune de devenir policier ?

Être policier, c’était mon choix. Être sur le terrain c’est ce que j’aimais. J’aimais ce côté action et aide aux personnes. On voit concrètement le résultat de ses actions et on a l’impression d’être utile. Bien sûr que conseillerais toujours à un jeune de devenir policier si c’est vraiment ce qu’il veut. Cela reste le plus beau métier du monde pour moi. Il y a des risques, la preuve, mais ils ne sont pas ignorés et on est bien formé. La police reste une grande famille et on est toujours tous marqués quand un des nôtres est blessé.