Liège : Trois policiers condamnés pour viols et voyeurisme !

Mais lors d’un rapport sexuel, elle s’est retournée et a découvert que Gianluca était occupé à la filmer à son insu. Elle lui a directement demandé d’arrêter et d’effacer les images. L’homme a prétendu qu’il s’était exécuté. Elle l’a cru. Elle a continué à le voir épisodiquement jusqu’à ce mois de novembre 2019. Elle est sortie en boîte de nuit avec lui et Thadde, également policier. Lors de la soirée, la jeune femme a bu et consommé des stupéfiants. Lors du retour, Gianluca a évoqué la possibilité d’avoir une relation sexuelle à trois. La jeune femme a catégoriquement refusé. Arrivée au domicile de Gianluca, elle a entretenu une relation sexuelle consentie avec lui. Alors qu’elle se trouvait à quatre pattes et que Gianluca la pénétrait, c’est Thadde qui est venu le “remplacer” et qui a commencé à pénétrer la jeune femme ! Gianluca, qu’elle connaît depuis plus de dix ans, lui a ensuite envoyé des messages pour s’excuser.

La jeune femme a déposé plainte. Les téléphones des protagonistes ont été saisis. Les autorités ont alors découvert de nombreuses vidéos filmées par les protagonistes lors de relations sexuelles qu’ils entretenaient avec des jeunes femmes dont certaines paraissaient se trouver dans un état second. Certaines avaient même l’air endormies. Les victimes n’avaient pas eu conscience d’être filmées. Ces policiers, mais aussi d’autres policiers ont échangé certaines vidéos sur des groupes de conversation WhatsApp.

Certaines des jeunes filles étaient dans un état second si avancé qu’elles ne se souvenaient même pas avoir entretenu des relations sexuelles. Les suspects ont commis des faits entre le 10 novembre 2019 et le 11 février 2020 sur quatre jeunes femmes. Le tribunal a retenu la plupart des préventions à charge des intéressés.