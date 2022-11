La Wallonie volera-t-elle au secours de la compagnie Air Belgium ?

Alors que la compagnie, active tant dans le fret que le transport de passagers, connaît un exode de pilotes et qu’elle vient d’annoncer qu’elle supprimait certaines de ses liaisons vers les Antilles cet hiver, la semaine dernière, Niky Terzakis avait pourtant qualifié de "farfelues" les informations faisant état des difficultés de la compagnie.

Il n’empêche que la situation a été jugée assez sérieuse par le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus pour qu’il convoque ce mercredi une réunion avec les outils économiques de la Wallonie (Sogepa et SRIW) pour évoquer la situation d’Air Belgium.

Avec le Fédéral via la SFPI (10%) et le groupe logistique chinois Hongyuan (49%), la Wallonie est en effet un des principaux actionnaires d’Air Belgium (35%). La question de savoir si la Région pourrait mettre à nouveau la main à la poche se pose donc.

L’actionnaire chinois l’avait déjà fait à hauteur de 16 millions il y a 8 mois, mais cela n’a pas suffi. Confrontée à la crise énergétique après avoir déjà encaissé celle du covid, la compagnie aérienne devrait ainsi enregistrer des pertes cumulées de l’ordre de 40 millions d’euros, selon LN24.

Retenu en séance plénière du parlement wallon, le ministre de l’Économie n’a pas directement participé à la réunion avec les responsables des outils économiques et financiers wallons et son chef de cabinet.

"J’en aurai rapport ce soir, indiquait toutefois Willy Borsus en fin d’après-midi. Je suis bien entendu très attentif à l’évolution de cette société implantée en Wallonie et que nous avons soutenue dès le départ dans son projet ambitieux, avec les outils wallons et la SFPI. Les éléments d’ordre financier doivent bien entendu être analysés minutieusement par les outils pour que le Conseil d’administration prenne sa décision quant au renforcement éventuel d’un soutien wallon."

Ce ne serait pas le premier. La Wallonie, via la Sogepa, avait déjà injecté 1,9 million d’euros en 2019. Un an plus tard, cette dernière et la SRIW avaient chacune participé à une augmentation de capital à hauteur de 2 millions d’euros, en plus de 500 000 euros par la souscription d’obligations convertibles. Depuis le début de l’ambitieuse aventure visant à relancer une compagnie aérienne belge, la Wallonie (Sogepa et SRIW) y a déjà dépensé 18,4 millions d’euros sous forme de participations et des prêts (NDLR: la Sogepa ayant déjà récupéré 2,7 millions).