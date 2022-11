Construction: le prix du bois au plancher

Résineux et OSB

La baisse se marque fortement sur les bois résineux de construction. Le prix des panneaux OSB est également redevenu acceptable. "Le maximum avait été atteint en mai-juin 2021, et depuis mon prix d’achat a diminué de moitié", souligne le revendeur. Ce matériau provient souvent de France ou d’Écosse mais est également produit en Belgique.

Les prix en baisse sont aussi perceptibles pour les bois de feuillus, mais dans une moindre mesure. Même constat avec les bois exotiques, pour lesquels les coûts de carburant liés au transport continuent à peser. "Les prix étaient montés très haut et ils ont baissé depuis juin, mais pas dans la même proportion que les résineux."

Ces bois exotiques se négocient aussi en dollars, et la monnaie américaine s’est fortement appréciée face à l’euro depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui réduit la tendance baissière, néanmoins notable. "Le prix du bois ne bougeait guère depuis 20 ans, aussi je m’attendais à un effet de rattrapage après les très fortes hausses, Mais je ne m’attendais pas à ce que cela redescende aussi fort."

Du côté de la Confédération de la construction, on confirme cette tendance à la baisse, mais on la qualifie de modérée. "Depuis juin, on observe une baisse de 13% pour le prix du bois de construction en général, mais entre le mois de mai 2021 et mai 2022, il y avait eu une augmentation de 60%. Ça ne compense pas", fait remarquer Sven Nouten, porte-parole d’Embuild. Tout en précisant que cette baisse n’est pas propre à la Belgique. "C’est perceptible au niveau international".

Une baisse de la demande

Tous s’accordent sur la cause: une diminution de la demande de bois, vu la faiblesse de la conjoncture économique en général. "Durant la période Covid, beaucoup de gens en avaient profité pour réaliser des travaux dans leur maison. Et notamment aux États-Unis où beaucoup de constructions sont en bois", observe Sven Nouten.

"Il y avait eu un excès de demande durant le Covid. Depuis, les gens ont recommencé à dépenser pour leurs vacances, et sur le marché immobilier les taux d’intérêt ont augmenté", analyse Jean-Michel Carlier, sans regrets pour autant. "Des prix comme on en a eu, les gens ne peuvent plus se les permettre."

La tendance pourrait se poursuivre

Mais si le bois de construction a vu ses prix diminuer – contrairement au bois de chauffage pour lequel la demande a explosé –, c’est loin d’être le cas d’autres matériaux de construction, soulignent les professionnels: les plaques de plâtre ou les isolants en laine de roche restent très chers. Les prix du ciment ou des briques continuent à grimper.

"On peut trouver cela étonnant mais la transformation du bois demande moins d’énergie par rapport à d’autres matériaux, d’autant plus pour les entreprises qui ont investi dans des productions d’énergie renouvelable", souligne François De Meersman, secrétaire général de la Confédération belge du bois. Selon lui, la tendance à la baisse – qu’il juge "légère" – "pourrait se poursuivre". "Tout va dépendre de la conjoncture. Les prix d’achat en forêt ont tendance à remonter un tout petit peu."