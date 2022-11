Certains lieux sous surveillance de caméras à Ans et Saint-Nicolas

Face à la recrudescence de l’incivilité et de faits de délinquance, une réponse qui est de plus en plus apportée dans les communes, face à cette triste réalité, est le placement de caméras de surveillance. À Ans, par exemple, il a été décidé de traquer les auteurs de dépôts clandestins en mettant sous surveillance caméra des lieux sensibles comme des sites de bulles à verre et chemins de remembrement.