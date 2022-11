La boulangerie de Vencimont a rouvert ses portes ce week-end, pour écouler ses stocks de farine (d’une valeur de près de 3 000€) et ainsi éviter de les jeter. Elle rouvre, mais pour une période limitée. Enfin, si rien ne bouge au niveau du gouvernement. "Si on ne trouve pas de solution d’ici fin décembre, on déclarera la cessation d’activité fin janvier", lâche Pascale Dumont, le cœur gros.

Le commerce qu’elle tient avec son mari boulanger avait fermé ses portes fin septembre, les factures aux montants mirobolants s’accumulant. " On a décidé de rouvrir car les factures fixes continuent de tomber et on n’a plus de rentrées d’argent. "

2. La N4 réaménagée à Jambes pour la circulation des bus et des vélos

La mayonnaise n’a pas encore pris au P + R de Bouge, désespérément sous-fréquenté depuis son ouverture en juillet 2020. Malgré tout, la Ville de Namur et le TEC entendent bien taper sur le clou de l’intermodalité en développant d’autres parkings de dissuasion aux grandes entrées namuroises.

Les prochaines infrastructures du genre sont prévues sur la nationale 4 à Erpent, au carrefour de la rue de Velaine et de l’avenue des Acacias, au lieu-dit de la Petite Couture.

Le hic, c’est qu’en l’état, la N4 est peu engageante pour les cyclistes. En termes de sécurité surtout. Le Service public de Wallonie procédera donc préalablement à une série d’aménagements destinés à favoriser l’usage du deux-roues tout en fluidifiant le trafic des bus.

3. Faire immortaliser son bébé sans vie, pour le cœur et l’esprit…

Entretien croisé entre Kéziah Boulvin, maman ayant perdu son bébé à la naissance, et Audrey Vervaeke, photographe hurlue professionnelle, notamment de petits bouts nés sans vie. Pour lever le voile sur une démarche peu connue du grand public et pourtant nécessaire pour de nombreux parents en deuil.

4. Cultiver ou urbaniser? «On ne peut plus se permettre de perdre un seul hectare de surface agricole»

Les terres agricoles sont-elles saignées à blanc par les zones d’activité économique ? Pour la présidente de la commission Agriculture/Aménagement du Territoire Veronica Cremasco, il faut " stopper l’hémorragie, protéger les terres agricoles et optimaliser les zonings existants ".

5. Pairi Daiza se dit « satisfait » de cette première « longue » période de congés d’automne

Au terme de ces deux semaines de congé, le parc Pairi Daiza se dit " satisfait " du taux de fréquentation : il y a eu beaucoup de monde, mais pas "trop".

6. Étendre la gare des bus de Louvain-la-Neuve, « un choix pragmatique », selon le ministre

La gare des bus de Louvain-la-Neuve est obsolète. Trois hypothèses ont dès lors été étudiées pour y remédier: la réaménager et l’étendre sur une partie des parkings Leclercq, la relocaliser entre L’esplanade et la station-service ou la construire sur une dalle à réaliser au-dessus des quais de chemin de fer. La première option a été retenue, comme on l’a appris au dernier conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, par la voix de l’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo).

Des négociations entre l’OTW (l’opérateur de transport de Wallonie), l’UCLouvain et la Ville vont débuter pour affiner le projet.

Voilà qui a donné du grain à moudre au député wallon André Antoine (Les Engagés) qui a interpellé le ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), sur le sujet en commission.

7. Vagin plutôt que Kikine, pénis plutôt que zizi: comment parler de sexe aux enfants

"Dis maman, dis papa, comment on fait un bébé? Pourquoi les filles, elles n’ont pas de zizi?" Si ce genre de questions sort assez rapidement de la bouche des petits enfants, d’autres impliquant des réactions physiologiques ( "Oh, il est tout dur, ça fait des guilis") ont tendance à mettre un peu plus mal à l’aise les parents.

Pourtant, cette curiosité et la découverte du corps font partie du développement de l’enfant. Il est donc important, en tant que parents, de pouvoir y répondre simplement, pour ne pas créer de malaise autour de la sexualité, explique d’emblée Coraline Caris, sexologue.

8. Nivelles: la reine a pédalé ce mardi avec les résidents de l’IMP Le Colombier

À l’occasion de ses 50 ans, qu’elle fêtera le 20 janvier prochain, la reine Mathilde a entamé en juillet dernier un tour des provinces du royaume pour diffuser un message positif à propos du bien-être mental. Ce mardi, c’était au tour du Brabant wallon, neuvième étape de ce périple qui en comptera onze au total.

Et c’est à vélo, bravant un vent plutôt frisquet, que la reine a découvert les paysages vallonnés de l’ouest de la Jeune province, de Tubize à Nivelles, en passant par Ittre et le canal Charleroi-Bruxelles. Sur le thème "Avançons ensemble pour le bien-être mental", elle souhaitait en effet aller à la rencontre des personnes et des organisations qui s’investissent dans ce secteur particulier, soit lors d’une randonnée à pied, soit à l’occasion d’une balade à vélo.

9. Justine Henin: «Il n’y aucune recette miracle pour créer un champion»

Les jeunes espoirs du tennis font souvent face au double défi de l’accès et du coût de la formation dans leur parcours vers le plus haut niveau. Pour permettre à certains de mettre toutes les chances de leur côté, et peut-être un jour réaliser leur rêve, BNP Paribas Fortis a décidé de les soutenir en lançant un nouveau programme en partenariat avec Justine Henin: le BNP Paribas Fortis Young Talent Team with Justine Henin Academy.

Après la France, les États-Unis, l’Italie et la Pologne, ce programme est maintenant déployé en Belgique au travers du club de l’ancienne numéro un mondiale qui va accueillir huit jeunes joueurs – garçons et filles âgés de 12 à 18 ans – sélectionnés et formés sous la supervision directe de Justine Henin et de Carlos Rodriguez.

10. Vivre un automne en Bohême du nord, région méconnue de la République tchèque

Lorsque l’automne pointe le bout de son nez, la Bohême du Nord se pare de ses plus beaux atouts. Ses couleurs oscillent alors entre le jaune, le rouge, l’orange, le vert et le marron. Sans nul doute la meilleure période de l’année pour profiter des paysages qu’offre cette région du nord de la République tchèque, située à environ une heure et demie de la capitale, Prague.

Souvent habillées d’une importante brume ou d’un léger brouillard, les vallées et petites montagnes du secteur séduiront les amoureux de nature, à la recherche d’une destination calme et sans trop de touristes. Riche en histoire et en beautés naturelles, le coin abrite une multitude de parcs nationaux, de superbes petites villes et de majestueux châteaux.