Sahara occidental: la Belgique à l’assaut de la porte de l’Afrique

Mouvement de fond

On aurait tort de ne voir là que des entrevues à visées électoralistes, alors que la Belgique est nantie d’une forte communauté marocaine. Plus que jamais, le Maroc se pose en partenaire privilégié du pays, et plus largement, de l’Union européenne, avec qui un partenariat "vert" a été signé le 18 octobre dernier. Ne restait côté Belge qu’à poser un ultime geste coopératif: un soutien officiel au plan marocain pour l’autonomie du Sahara occidental (lire ci-dessous), dans le sillage de l’ONU et d’une dizaine d’autres pays européens, parmi lesquels la France ou l’Allemagne. C’est chose faite depuis la visite, le 20 octobre dernier, d’Hadja Lahbib, laquelle a salué "l’effort sérieux et crédible du Maroc" pour régler la question de ce territoire prometteur, revendiqué par le royaume mais aussi, en partie, par le Front Polisario (le mouvement politique d’autonomie né à la fin de l’occupation espagnole du territoire, soutenu par l’Algérie).

Ce soutien belge est loin d’être une simple formalité: le conflit au Sahara occidental a repris du poil de la bête depuis 2020 et la fin du cessez-le-feu entre le Maroc et le front Polisario, qui n’est certainement pas disposé à accepter le plan marocain. En attendant, les heurts entre le Polisario et l’armée marocaine continuent, même si la diplomatie internationale, États-Unis compris, semble avoir choisi son camp, celui du Maroc.

Alliés précieux

Il faut dire que le Royaume a pu compter sur de précieux alliés pour vanter l’efficacité de son plan auprès des Européens, Belges compris. Ainsi, en mai dernier, naissait en Belgique le COBESA, un comité de soutien au plan marocain d’autonomie du Sahara occidental. Son président, le bourgmestre de Farciennes Hugues Bayet (PS), ex-député européen, entendait surtout "sensibiliser" en Belgique à la question. Pour ce faire, "le comité regroupe des gens du monde académique, économique, politique, culturel, syndical, qui ont toujours travaillé sur ces questions: on est tous convaincus qu’on peut trouver une solution diplomatique à ce conflit", explique ce dernier, au diapason des vœux de l’ambassadeur marocain, Mohammed Ameur, qui par ailleurs connaît bien Hugues Bayet, dont la commune compte une forte communauté marocaine.

Lors de la conférence de présentation du COBESA, "tous les partis politiques ont répondu présent", souligne fièrement l’ambassadeur, situant cette réunion comme "le premier moment où il y a eu une sorte de consensus belge autour du plan d’autonomie." Un résultat consécutif aux efforts du COBESA, selon Hugues Bayet, qui cite entre autres exemples les événements organisés par le comité, mais aussi des rencontres avec divers ministres, avant que la décision belge ne tombe enfin.

Enjeux économiques

Ce consensus ravit également le monde économique belge. "Je reconnais que les chefs d’entreprise ont joué leur rôle dans cette mobilisation générale", ajoute Mohammed Ameur, qui ne cache pas que, "parmi les membres du COBESA, il y a des hommes d’affaires".

Revenant sur la création du comité, Hugues Bayet abonde en ce sens: "Moi comme d’autres, avant le covid, avons été sollicités par les acteurs économiques disant: ‘Tiens, il y a un potentiel de développement en matière d’énergies renouvelables là-bas’." Ainsi du transporteur belge de gaz naturel Fluxys, qui selon M. Bayet, a ardemment plaidé pour une résolution du conflit au Sahara occidental. Ou du géant de la construction Besix, "avec qui on a eu des contacts, et qui nous ont dit qu’il était dommage que dans cette région du monde il n’y ait pas plus de volonté politique pour trouver une solution, pour faire des affaires, pour le développement des populations là bas. C’est comme ça qu’on s’est dit, après le covid, qu’on allait faire de la sensibilisation auprès des uns et des autres et le monde politique a manifestement bien reçu le message."

En remontant un peu plus loin dans le temps, en 2019, une autre sorte de comité, porté notamment par des acteurs économiques, avait vu le jour, un an après une mission prometteuse de l’AWEX (agence wallonne pour l’exportation): le club des amis du Maroc, qui a justement organisé, fin octobre, en partenariat avec le COBESA, un colloque vantant les mérites du plan marocain d’autonomie du Sahara occidental.

À la tête du club, on retrouve le baron Francis Delpérée, membre de l’Académie royale de Belgique, entremetteur de choix entre les élites belges et marocaines. "Comme professeur de droit constitutionnel, j’ai été amené à collaborer depuis de longues années avec les universités marocaines", explique-t-il, se présentant comme un intermédiaire à même de "cristalliser quelques efforts dans différents domaines". Notamment sur le plan économique. "Il y a un ensemble d’entreprises belges qui ont des relations continues avec le Maroc, notamment le développement de toute la zone atlantique, depuis Tanger jusqu’au Sahara", abonde Francis Delpérée, pointant "des opportunités importantes, et qui d’une certaine manière sont freinées par un conflit qui se trouve aux frontières. Dns notre esprit, s’il devait y avoir une solution au problème du Sahara occidental ce serait un élément déclencheur pour plus de collaborations économiques, sociales, culturelles, etc."

Sur le plan d’autonomie en lui-même, qui suscite des critiques d’experts en droit international, Francis Delpérée ne trouve rien à redire: "Ce statut ne peut être mis en œuvre qu’après un référendum, à l’occasion duquel le peuple sahraouis aura l’occasion de s’exprimer; il faudra aussi modifier la constitution marocaine et cela ne peut se faire, là aussi, que par référendum."

Soucieuse de se placer au-dessus des critiques, la ministre belge des Affaires Étrangères Hadja Lahbib défend, pour sa part, cette "invitation à reprendre les discussions à l’arrêt depuis plus de deux ans et à trouver une solution", et insiste sur le fait que "la Belgique s’inscrit de la sorte dans la ligne des positions tenues par d’autres pays européens comme la France ou l’Allemagne", a-t-elle déclaré récemment auprès de l’agence Belga.