Rodeo [CRITIQUE] - Portrait de la jeune motarde en feu

Passionnée de bécanes, Julia traîne sur les circuits illégaux de "cross bitume", un sport extrême interdit. Elle se met à traîner avec un gang, au départ plutôt réticent à l’arrivée d’une fille. Mais Julia monte vite les échelons de la hiérarchie. Jusqu’à attiser la jalousie…

Ce qu’on en pense

Avec son héroïne énervée, sa caméra près des corps et ses paysages de périphérie, Rodeo aurait pu être un énième film social – mais Lola Quivoron ajoute une touche de fantastique, et élève ainsi ce récit d’une femme jouant des coudes pour intégrer un milieu masculin très codé.

Un récit porté par Julie Ledru, inconnue jusqu’ici, et qui crève l’écran en Julia. S’il n’est pas exempt de quelques longueurs, Rodeo, entre le sang et l’huile de moteur, est un premier film fiévreux et remarqué, qu’on situe dans la lignée des nouveaux récits du cinéma français ( Les cinq Diables, Titane, Petite Maman…)

Drame de Lola Quivoron. Avec Julie Ledru et Antonia Buresi. Durée: 1 h 50.