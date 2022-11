Décès de Margaux et Romain au Rallye du Condroz: de multiples responsabilités

Les enquêteurs et le parquet vont devoir apporter de la clarté sur les circonstances et sur les responsabilités des différents acteurs.

Depuis l’accident, ce sont les organisateurs qui sont mis sous pression ; en l’occurrence, le Motor Club de Huy. Le pilote et le copilote devront aussi s’expliquer sur les circonstances. Bien que la circulation soit fermée, que des mesures de sécurité soient imposées, le pilote est tenu de garder la maîtrise de son véhicule. "C’est comme un joueur de football, compare un avocat spécialisé dans les affaires de roulage. Sa responsabilité peut être engagée s’il est responsable d’un tackle appuyé, d’une faute volontaire. "

Les responsabilités sont aussi beaucoup plus larges puisque les Communes comme le ministère de l’Intérieur délivrent des autorisations pour la tenue des rallyes automobiles.

Si un procès au pénal devait se tenir, les autorités publiques, des personnes morales, comme l’ASBL organisatrice, et/ou ses administrateurs pourraient être cités à comparaître devant le tribunal de police. Comme pour un accident de la route mortel sur la voie publique, les responsables pourraient être poursuivis pour homicide involontaire ou coups et blessures.

« On discute du parcours avec des pilotes de pointe »

Les mesures de sécurité sont-elles suffisamment contraignantes ? Pour cet ancien organisateur d’un des rallyes majeurs en Belgique, impossible d’organiser une course à la légère. Avant qu’une voiture ne s’élance sur une spéciale, il y a tout un travail de préparation entamé des mois auparavant. "Pour proposer un parcours qui semble logique, tu consultes d’abord la Commune et le collège. Par exemple, on choisit des routes où il n’y a pas eu d’accident auparavant. Je m’entourais aussi de pilotes aguerris afin de tenir compte de la réalité du terrain et des différents risques. Ensuite, on construit le parcours sur papier, avec des zones de sécurité théoriques. On en discute avec le directeur de la sécurité, avec des pilotes de pointe."

La premier coup de sonde revient de l’homologateur. Ensuite, c’est le ministère de l’Intérieur qui délivre l’autorisation. "Quand ce parcours est bouclé, tu ne peux plus le bouger. "

Avant la spéciale, les autorités communales embarquent aussi à bord d’un véhicule de sécurité afin de vérifier que la sécurité est bien respectée. Un huissier constate également que les mesures imposées ont bien été mises en place sur le terrain. "On ne peut pas changer ce qui a été homologué."

La gestion d’une partie du public semble particulièrement problématique. Notre interlocuteur évoque des attitudes de "hooligans". "Les gens alcoolisés se sentent invincibles et les stewards n’ont aucun pouvoir…"

Cette analyse est globale et n’est pas propre à l’accident qui a coûté la vie ce dimanche aux deux jeunes. Les circonstances exactes ne seront connues qu’après avoir entendu tous les témoins, les commissaires de course, visualisé des images vidéo…