Pourquoi les communes de la province de Liège n’ont toujours pas décidé de couper l’éclairage la nuit

Fin octobre, Éric Hautphenne, président de la Conférence des élus des 31 communes de Huy-Waremme évoquait les différentes craintes et attentes des autorités communales. Car si 25 des 31 communes se disaient favorables à une coupure, la réponse dépendait des possibilités techniques de Resa. Certaines communes renvoyant également la balle aux zones de police, attendant leur approbation. "Et aucun chef de corps des quatre zones consultées ne veut affirmer qu’il n’y aura aucun risque si on ferme l’éclairage", précise le responsable politique. Bref, personne ne semble vouloir prendre ses responsabilités.

Du côté de chez Resa, on nous confirme que la situation est identique en région liégeoise et verviétoise. Le gestionnaire de réseaux de distribution liégeois commencerait à perdre patience. Un courrier a ainsi été envoyé ce lundi aux communes, les invitant à prendre une décision.

"Nous avons fourni à chaque commune le montant de l’économie que permettrait une coupure de courant la nuit", précise Charlotte Quevedo, attachée de presse. Et pour certaines, cette coupure ne permettrait pas d’en faire. Explications.

Resa n’a pas la même flexibilité concernant son réseau, par rapport à Ores, qui dispose d’un maillage plus fin et peut donc cibler plus facilement les coupures. Mais le gestionnaire liégeois met en avant son avance sur l’équipement en LED concernant l’éclairage public. "50% de notre parc est en LED", souligne l’attachée de presse. Plus de 20% des 73 communes sont entièrement équipées de LED et entre 10 et 15% le sont à 90%. L’intérêt ? Outre l’économie sur la consommation (Resa évoque 70%), l’éclairage public en LED est dimé entre 20h et 6h. Il est réduit de moitié. Une économie supplémentaire mais qui n’est pas possible si les communes décident de couper l’éclairage purement et simplement entre minuit et 5h.

"Aux communes de faire la balance entre le gain économique et la sécurité sur la voie publique. Je pense aux personnes qui risquaient de trébucher dans le noir."

Et chez le gestionnaire de réseaux de distribution liégeois, on évoque plus "un aspect symbolique" qu’un réel gain financier.