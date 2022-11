Roger n’a pas attendu l’inflation pour toucher le fond: harcelé par son huissier, il sollicite donc un prêt à la banque. Pour un élevage de chiens, une centrifugeuse à jus ou n’importe quel projet bidon qui lui permettra de survivre. Le refus est immédiat. Mais Roger est du genre tétu: il enlève le banquier à sa sortie du bureau, et tente de le convaincre d’organiser un cambriolage.

Ce qu’on en pense

Près de 10 ans après le contesté Je te survivrai (le fameux Magritte du public " volé " à Marbie, star de Couillu-les-Deux-Églises), le Namurois Sylvestre Sbille remonte en scène avec une comédie à quatre mains avec l’humoriste Renaud Rutten, également devant la caméra. Ils nous refont, en fait, le coup du duo mal assorti: un bras cassé et un banquier (Damien Gillard, le Fabrizio carolo du Grand Cactus, qui débute au cinéma), unis dans la galère et qui vont peu à peu se rapprocher pour devenir les meilleurs amis du monde. Puis, qui sait ?, réussir le casse le plus improbable du Benelux.

Une évolution attendue, mais qui manque singulièrement de finesse tant on a du mal à croire à la façon, très brutale, dont le second vire sa cuti pour rallier la cause de son bourreau. Certes, sa vie, en apparence idyllique, n’a rien du conte de fée, elle non plus ((sa femme l’a quitté, et embarqué son fils au passage, si bien que personne ne semble le regretter), mais tout s’enchaîne trop vite, trop facilement, peut-être aussi en raison du budget d’un film limité à moins d’une heure et demi.

Le charme du film, récompensé du prix du public lors du dernier Festival International du Film de Namur, tient plutôt à son côté terroir: les paysages wallons s’enchaînent et le brave Roger, épris de bonne bouffe, cuisine volontiers à la Maredsous.

Il tient aussi, tout de même, à l’évidente complicité du binôme Rutten-Gillard, et notamment à l’énergie déployée par le premier pour balancer des punchlines aux allures de sketches qui restent dans les têtes.

De quoi rendre la chose sympathique, à défaut de la faire hilarante.

Comédie de Sylvestre Sbille. Avec Renaud Rutten, Damien Gillard et Ben Riga. Durée: 1 h 22.