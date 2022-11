Black Panther : Wakanda Forever [CRITIQUE] - Panthère, nom féminin

A new player in the game

L’ombre de l’acteur afro-américain – à qui le film est évidemment dédié – plane d’ailleurs au moins autant que celle de son personnage disparu, l’emblématique T’Challa, sur les presque trois heures que dure ce Wakanda Forever. Et c’est logiquement sur une nation en deuil de son protecteur que s’ouvre ce deuxième volet. Un deuil dont la communauté internationale, États-Unis en tête, entend profiter pour mettre la main sur ses richesses, et plus particulièrement son vibranium, ce minerai aux propriétés incroyables qui fait saliver toute la planète depuis que le Wakanda a fait son "coming out", cessant de vivre caché – donc heureux ?.

Heureusement, la reine Ramona (l’iconique Angela Bassett) veille au grain, bien décidée à ne pas céder à ces appétits aveugles. Oui, mais voilà: un nouveau joueur s’apprête à entrer dans le "game": un ennemi (?) surgi du fond des océans et dont la puissance pourrait bien faire trembler le Wakanda sur ses bases puisqu’il semble, lui aussi, posséder des réserves de vibranium.

S’il y a bien un reproche qu’on ne peut pas formuler à l’égard de ce deuxième film, c’est de ne pas assurer le spectacle: abusant volontiers des effets spéciaux, mais le faisant avec talent, il déroule, avec l’appui de la 3D, des scènes d’une sophistication ahurissante.

Une touche latino aussi

Le constat est assez identique concernant le fond: comme son prédécesseur, il offre aux spectateurs, et notamment ceux issus de la diversité, de nouveaux modèles de représentation, ajoutant une touche latino – il puise dans les légendes de la civilisation maya et recycle au passage un "vieux" personnage Marvel (Namor) – au décor afro du film de 2018. Au point, parfois, de friser l’indigestion, tant les intervenants sont nombreux, et les implications complexes.

Un film fort (trop ?) long, qui la joue aussi "girl power": intelligemment, Ryan Coogler, le réalisateur très impliqué de la franchise, "profite" de la disparition de T’Challa pour placer les femmes au pouvoir, via la reine Ramona mais plus encore la princesse Churi, tiraillée entre son chagrin, une envie de vengeance et un désir inconscient de succéder à son frère – après tout, "panthère" est un nom féminin. Une transition parfaitement dans l’air du temps. Et avec laquelle Marvel entend bien à nouveau toucher le jackpot: Black Panther, premier du nom, avait rapporté 1,3 milliard de dollars.

Film d’action de Ryan Coogler. Avec Lætitia Wright, Lupita Nyong’o et Tenoch Huerta. Durée: 2 h 41.