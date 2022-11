Ce que ça raconte

Endeuillées par la disparition de T’challa, alias Black Panther, la reine Raimonda et la princesse Churi affrontent un nouvel adversaire, surgi du fin fond des océans.

Ce qu’on en pense

Une suite toujours aussi black et désormais girl power, qui assure le spectacle et recycle, une fois encore, d’antiques mythologies. C’est parfois beaucoup, et narrativement, et visuellement. Mais ça tient solidement la route.

2 Rodeo

Ce que ça raconte

Passionnée de bécanes et plutôt grande gueule, Julia rejoint un gang de cross bitume, sport illégal et encore interdit. Elle y monte vite les échelons et attise les jalousies…

Ce qu’on en pense

Titre alternatif: "Portrait de la jeune motarde en feu" ! Entre réalisme et fantastique, voici un premier film fiévreux baignant dans l’huile de moteur et le sang neuf du cinéma français.

3 Les grands seigneurs

Ce que ça raconte

Un bras cassé incapable de payer ses factures enlève le banquier qui lui a refusé l’emprunt de la dernière chance. Puis tente de le convaincre de se lancer dans un cambriolage insensé.

Ce qu’on en pense

Renaud Rutten et Damien Gillard nous refont le coup du duo mal assorti. Une comédie "du terroir" sympathique, rehaussée par les envolées de Renaud Rutten. Mais c’est à peu près tout.

4 Couleurs de l’incendie

Ce que ça raconte

En 1927, Madeleine Péricourt hérite de l’empire de son père. Malheureusement elle se laisse rapidement berner par son entourage et se retrouve sur la paille avec la ferme intention de se venger.

Ce qu’on en pense

Deuxième volet de la trilogie adaptée des romans de Pierre Lemaitre. Nettement moins bien foutu que son prédécesseur, Au revoir là-haut. Dommage.

5 Pétaouchnok

Ce que ça raconte

Pour prouver qu’ils ne sont pas complètement à côté de la plaque, deux bras cassés organisent une chevauchée dans les Pyrénées. Évidemment, rien ne se passe comme prévu…

Ce qu’on en pense

"Les randonneurs" mais avec des canassons et dans une formule beaucoup moins drôle et inspirée.

6 Leïla et ses frères (Leïla’s Brothers)

Ce que ça raconte

Le choix cornélien d’une famille iranienne endettée, déchirée entre le poids de la tradition et la nécessité de s’en sortir.

Ce qu’on en pense

Un portrait dense et éloquent d’une famille au bord du gouffre et de la classe moyenne iranienne qui croule sous les problèmes d’argent. Brillant !

7 Dreaming Walls

Ce que ça raconte

Patti Smith, Andy Warhol, Leonard Cohen: le Chelsea Hotel de New York a abrité beaucoup d’artistes célèbres. Désormais en travaux, sa légende s’effrite autant que ses vieux habitants, qui continuent d’y résider – et créer.

Ce qu’on en pense

Un film belge produit par Martin Scorsese ? C’est arrivé loin de chez vous, et même que c’est très réussi: Amélie Van Elmbt et Maya Duverdier nous emmènent dans une exploration au présent d’une légende fanée, et des artistes qui y résident et résistent. Le résultat est un voyage plein de poésie.