Rallye du Condroz: « Les spectateurs ne sont pas conscients des risques »

"Les spectateurs ne sont absolument pas conscients des risques qu’ils prennent. Combien de fois n’ai-je pas vu des gens accompagnés d’enfants ou de poussettes et qui se mettent en danger. Les gens ne réfléchissent pas." Dominique De Smedt a été durant 25 ans responsable des stewards en charge de la sécurité sur le rallye du Condroz, et elle témoigne combien ce rôle "n’est pas facile". Pas au début de l’épreuve, dit-elle, "quand tout le monde est en forme, bien reposé, c’est aisé", mais ça se corse à mesure que l’ambiance s’échauffe, sur fond d’alcool. "Au fil du Condroz, ça devient plus compliqué, les gens boivent, se baladent avec des bacs de bière. Alors c’est clair, les noms d’oiseaux volent, mais avec moi ça se passait relativement bien. Ça ne sert à rien de s’énerver. Il faut rester diplomate, gentil, argumenter avec des “s’il vous plaît” et des “mercis”. Je les menaçais aussi de faire annuler la spéciale, toujours en souriant mais en parlant assez fort pour que les autres spectateurs l’entendent. C’est le meilleur moyen de pression. Mais quand on arrive tard, qu’ils sont installés, il devient difficile de faire bouger les gens. Ils rétorquent qu’ils ont payé." Le steward n’a pour seul pouvoir que sa force de dissuasion. Aucune coercition. S’il n’est pas écouté, il peut juste en référer à la direction de course, voire à la police. Les "commissaires" interviennent aussi parfois, mais leur rôle est avant tout de gérer le déroulement sportif de l’épreuve. Même des amateurs avertis de sport automobile ne perçoivent pas toujours le risque encouru. "Ils ne se rendent pas compte que même dans une ligne droite, il peut y avoir un problème. Pendant des années, on a eu de gros soucis avec les photographes professionnels."