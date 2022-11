Rallye du Condroz : « la responsabilité d’un pilote peut aussi être engagée »

Comme dans un accident de la circulation à l’issue dramatique, il s’agit de recueillir l’ensemble des informations disponibles, c’est-à-dire tous les témoignages possibles des personnes présentes sur place, ce qui a pu être photographié ou filmé, notamment les images des caméras embarquées, celle de la voiture concernée mais aussi des concurrents qui l’ont précédée ou la suivaient dans la spéciale où l’accident s’est produit. Expert automobile, médecin légiste, magistrats, etc. sont descendus sur place. Des analyses toxicologiques se sont révélées négatives. Le pilote en cause a bien sûr été entendu par la police. Il aurait pris un avocat.

Dans une compétition automobile, même routière, on ne reprochera évidemment pas à un pilote de ne pas respecter les limitations de vitesse. Il n’y en a pas lors de l’épreuve chronométrée. "Mais il n’est pas impossible qu’on lui reproche de n’avoir pas été maître de sa vitesse. C’est une possibilité. L’enquête le dira."

Le pilote et le copilote disposent tous deux d’une licence, à laquelle est liée une assurance qui les couvre pour leurs blessures et les frais d’hospitalisation. Pour les dommages à des tiers, dégâts matériels mais aussi physiques – sans parler d’une issue mortelle – l’assurance responsabilité (RC) classique ne suffit le plus souvent pas et le concurrent, moyennant "surprime", s’adresse à un assureur spécialisé en sport automobile. Dans un rallye comme celui du Condroz, c’est d’abord l’assurance obligatoirement souscrite par l’organisateur qui intervient pour ce type de tragédie, comme elle le fait pour les dégâts causés par les voitures mais aussi par les spectateurs (champs piétinés, par exemple) en vue d’indemniser les tiers. "Mais il n’est pas exclu que l’assurance de l’organisateur se retourne ensuite contre le pilote si la responsabilité de celui-ci est engagée." Et ces responsabilités, ce sera à l’enquête de les établir.