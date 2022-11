Après le drame hier, les communes de Huy et de Hannut pleurent Romain et Margaux, décédés. L’heure est à la tristesse, au recueillement, et pas aux explications.

2. Contaminations par le virus de la grippe aviaire à Pairi Daiza: « Un variant hautement pathogène »

L’AFSCA a été informée de cas de grippe aviaire dans le célèbre parc animalier hainuyer. La contamination a été découverte après la mort soudaine de pélicans.

3. Anderlecht opposé à Ludogorets, La Gantoise hérite de Qarabag en 1/16e de finale de la Conference League

Ce lundi 7 novembre se tenait le tirage au sort des 16e de finale de Conference League. Les Mauves seront donc opposés à l’équipe hongroise de Ludogorets en février.

4. Pas prêt pour novembre, le chèque «énergie» sera doublé en décembre, selon Alexander De Croo

Mais le montant total sera le même, selon le chef du gouvernement fédéral. La cause du retard est simplement technique et ne devrait donc pas inquiéter les nombreux bénéficiaires.

5. 5G en Wallonie: une charte conclue entre le gouvernement et les opérateurs

L’accord entre gouvernement et opérateurs prévoit de respecter les normes environnementales, et le déploiement de la 5G devrait donc être très contrôlé en Wallonie.

