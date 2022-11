Karin Viard: « Je me sens encore jeunette »

Si je devais casser ma pipe demain, il ne faudrait pas trop me regretter, car j’ai été très heureuse dans ma vie

Karin Viard, vous vous apprêtez à recevoir un prix pour l’ensemble de votre carrière en Belgique… alors que vous n’avez jamais tourné avec un réalisateur ou une réalisatrice belge…

Ah ben ouais, c’est un vrai paradoxe, parce qu’il y a des Flamands qui sont quand même hyper bons réalisateurs. Les Wallons, je les connais moins. Mais c’est vrai: j’ai eu plusieurs partenaires belges, j’ai tourné en Belgique plein de fois, mais jamais été dirigée par un Belge. Ça ne saurait tarder, j’espère…

Quel est votre lien avec la Belgique, outre le fait d’avoir transpiré avec Benoît Poelvoorde dans « Les randonneurs » ?

Un lien fort, ne serait-ce que parce qu’il y a 13 ans, j’ai tourné un film ici, et me suis lié d’amitié avec une fille de la déco. Une amitié sincère puisque c’est devenu une grande amie, qui m’a ouvert à ses autres amis, si bien que je viens souvent à Bruxelles, où j’adore me promener. Ma copine me dit souvent: « Je pense que tu as été Belge dans une autre vie ! », et ça me fait toujours rire. Et puis ma fille étudie en ce moment chez vous, à Gand, même si elle galère avec sa prof, qui ne lui parle qu’en flamand !

Ce genre de rendez-vous, c’est fait pour regarder dans le rétro: quand vous y jetez un œil, vous vous dites quoi ?

Je fais ça rarement, mais je suis plutôt très fière, et je trouve que si je devais casser ma pipe demain, il ne faudrait pas trop me regretter, car j’ai été vernie: j’ai été très heureuse dans ma vie, et les moments où je ne l’étais pas ont constitué une expérience qui m’a servi.

C’est vrai que cette invitation, ça sent un peu le sapin, mais en réalité, c’est flatteur

Après 32 ans de carrière, on a encore des rêves ou on prend tout ce qui vient encore comme du bonus ?

Mais l’un n’empêche pas l’autre, cher monsieur (elle sourit). Au fond, pourtant, je me sens encore très jeune fille. C’est vrai que bon, malheureusement, le reste ne suit pas forcément, mais moi, dans ma tête, je me sens jeunette: tout peut m’exciter, chaque événement, chaque rencontre, les jeunes m’intéressent et je ne me sens pas comme la vieille qui peut donner des conseils. Je me sens dans la curiosité, dans l’envie… et pas du tout à l’âge des bilans.

Comment avez-vous pris, dès lors, l’invitation du FIFCD ? Parce c’est quand même un peu le but de la manœuvre…

C’est vrai que ça sent un peu le sapin, mais en réalité, c’est flatteur. Ça fait partie des moments où tu te retournes et où tu te dis: bon, si je reçois déjà un prix pour ma carrière, c’est… que je dois en avoir une. Il paraît que j’ai tourné dans plus de 80 films – on m’a dit ça tout à l’heure. C’est possible, mais ça me semble un peu irréel aussi.

Vous pensez que vous auriez pu vivre une autre vie ou vous croyez au « destin » ?

Je crois plutôt qu’on construit sa destinée avec chacune de nos décisions, qui sont dictées, tantôt par la morale, tantôt par la famille. Moi, j’ai eu quelque part la « chance » d’être abandonnée enfant (NDLR: elle a été élevée par ses grands-parents maternels après le divorce de ses parents). Je dis « chance » parce que j’en ai fait quelque chose de très positif. Du coup, ça m’a rendue très libre, si bien que je ne suis pas très polie, et pas très policée, et tu ne me fais pas faire ce que je n’ai pas envie de faire. J’en garde des traumatismes, mais ça m’a permis de penser par moi-même. Et quand je décide de tourner des scènes sexuelles un peu hard, je n’ai pas peur d’aller manger le dimanche chez mon père et de m’excuser parce qu’un de mes films l’a mis mal à l’aise. Je n’ai de comptes à rendre qu’à moi.

C’est ce côté libre, loin de l’image un peu bêcheuse des actrices françaises, qui fait que vous êtes tant appréciée du public ?

Je n’en sais rien, vraiment. Et vous, vous savez pourquoi vous êtes apprécié ? Je suis moi, c’est tout (elle sourit).

Malgré mon âge, j’espère continuer à recevoir autant de rôle. C’est une vraie interrogation, et ça m’angoisse un peu

Vous avez joué beaucoup de rôles sombres, mais c’est surtout pour vos comédies que le public vous connaît: ça vous a étonnée d’être capable de faire rire ?

C’est qu’on me prenne pour un rôle qui ne fait pas rire qui m’a étonné: je suis plutôt quelqu’un de drôle, et lors de mes études, on me filait des trucs plutôt marrants.

Vous arrivez aujourd’hui à un âge où les actrices reçoivent moins de rôles: vous craignez ce cap ?

J’espère que non, mais c’est une vraie interrogation. Parce qu’effectivement, il y a moins de rôles, et les gens préfèrent voir davantage de jeunes à l’écran – j’en ai moi-même bénéficié jadis. Je ne sais pas que répondre à cela, si ce n’est que j’espère profiter de ce mouvement de société qui voit les femmes doucement sortir de leur réserve. Pour être honnête, ça m’angoisse un peu, mais j’espère vraiment pouvoir continuer à travailler. Parce que c’est ma raison d’être.