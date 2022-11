Gault&Millau 2023: quels sont les restaurants les mieux cotés de votre province en Wallonie et à Bruxelles

Passionné de gastronomie ? Ne manquez pas notre newsletter gratuite «Wallons gourmands»

Voir les restaurants :

1. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau en province de Namur

C'est en province de Namur qu'on retrouve le restaurant wallon bénéficiant de la plus haute cotation: l'indétronable L’air du temps (Liernu). Le chef Sang Hoon Degeimbre y décroche à nouveau un 19/20. Il est toujours suivi par L'Eau Vive (Arbre), qui progresse de 0,5 point, et de l'Essentiel (Temploux). Dix nouveaux restaurants namurois font leur apparition dans le guide 2023.

2. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau en province de Luxembourg

Auréolé « plus belle terrasse de l’année » lors de l'édition 2022, Le Cor de Chasse (Wéris) est cette fois, le deuxième meilleur restaurant de la province de Luxembourg, selon les inspecteurs du guide Gault&Millau. Il talonne La Table de Maxime (Paliseul) et est suivi par Le Grand Verre (Durbuy).

En province de Luxembourg, six nouveaux restaurants font leur entrée. Et l'on compte 4 progressions.

3. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau en province de Liège

Débarqué l'an passé dans le Gault&Milau, le Toma, à Liège, ne semble pas prêt à s'arrêter en si bon chemin. Il est désormais sur la troisième marche du podium, juste derrière le duo de Huy-Waremme: Arabelle Meirlaen (Marchin) et Le Coq aux Champs (Soheit-Tinlot).

Au total, ce sont près de 20 restaurants qui ont progressé dans le classement du Gault&Milau en province de Liège. Et sur les 112 restaurants référencés, 11 sont des nouveautés au guide.

4. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau en province de Hainaut

C'est à Saint-Ghislain, plus précisément à Baudour que se trouve le meilleur restaurant de la province de Hainaut, selon le GaultMillau. Il s'agit "d'Eugénie à Emilie". Restaurant qui reçoit également le prix de l'Artisan cuisinier de l'année.

Sept restos hennuyers font leur apparition dans le guide tandis que les inspecteurs ont relevé la cote de 6 enseignes, par rapport à l'édition 2022.

5. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau en province du Brabant wallon

En progression par rapport à l'année passée, "L'Horizon" à Chaumont-Gistoux monte sur la deuxième marche du podium des restaurants en province du Brabant wallon et est distingué par le prix du "jeune chef de l'année Wallonie". Sur la première marche, on retrouve "L'Amandier" (Genval).

Trois nouveaux restaurants du BW font leur apparition dans le guide 2023: Di Vini & Cucina, Elements @Indrani Lodge et Le Cypres.

6. Les restaurants les mieux cotés au Gault&Millau à Bruxelles

La Villa Lorraine By Yves Mattagne pourrait-elle s'inviter sur la première marche des restos en région bruxelloise ? En progression, elle rejoint Bozar (dessert de l'année) et la Villa in the Sky. Un nouveau trio qui talonne le... trio à égalité en première place , selon le GaultMillau : Comme chez Soi, La Paix et Le Chalet de la Forêt.