D’après l’hebdomadaire grec Documento, qui a lâché cette "bombe" politique ce dimanche soir, la liste de personnes "surveillées" par le logiciel, parmi lesquelles on trouvait déjà des membres de l’opposition et des journalistes, s’étend en réalité jusqu’à des ministres du gouvernement.

Des mois de révélations

Voilà plusieurs mois que l’affaire Predator, dans le sillage du scandale Pegasus (un logiciel du même type ayant infecté les téléphones de certains chefs d’État européens), empoisonne le gouvernement grec, après qu’il ait été découvert que des députés de l’opposition (dont un eurodéputé) et des journalistes étaient placés sous surveillance - au nom, se défend le gouvernement grec, de la sécurité nationale.

Ces révélations interviennent au lendemain de la visite de parlementaires européens chargés d’enquêter sur l’ampleur de l’utilisation de "Pegasus" et "Predator" en Europe. Parmi ces parlementaires, la Belge Saskia Bricmont (Verts), membre de la commission PEGA (abréviation de Pegasus), qui dénonce l’absence d’enquête indépendante sur les pratiques du gouvernement Mitsotakis.

"On n’a malheureusement pas pu rencontrer de hauts représentants, ni obtenu davantage de réponses à nos questions. Nous n’avons pas eu accès aux documents et rapports demandés, en ce compris l’enquête parlementaire menée par la majorité au pouvoir", dénonce l’eurodéputée, qui s’inquiète également de "l’absence totale de réaction des autorités européennes. La seule réaction de la Commission, c’est de dire qu’une enquête judiciaire est en cours. Certes, mais notre mission a confirmé qu’il y a un souci d’indépendance au niveau de la justice. Les enquêtes ne sont pas approfondies, ne portent pas sur les allégations à l’encontre du gouvernement, y compris celles qui visent directement le Premier ministre, qui aurait fait surveiller via les services secrets des membres de son propre gouvernement."

Si l’Europe s’en mêle

Jusqu’ici, Kyriakos Mitsotakis est parvenu à se maintenir au pouvoir, mais la pression européenne, jusqu’alors menée par une poignée de députés, pourrait se faire plus forte. C’est ce que demandent les parlementaires de la Commission PEGA, inquiets de constater la "disparition" de preuves à mesure que l’étau se resserre autour du gouvernement grec . "Il faut qu’Europol (NLDR : l’agence européenne de coordination policière) aide à consolider ces preuves, à les protéger, à faire en sorte que des enquêtes indépendantes puissent avoir lieu", martèle Saskia Bricmont, alors qu’un premier jet du rapport de la Commission PEGA, qui enquête également en Hongrie, à Chypre et en Espagne sur ce sujet tentaculaire, doit être présenté ce mardi.