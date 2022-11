Bouge: le projet d’hôtel Van Der Valk est remis sur de bons rails

Si le projet a un temps été mis entre parenthèses, il est loin d’être enterré. "Avec le coronavirus, nous avons pris trois ans de retard, indique Bert Wohrmann, le patriarche de la famille qui gère les hôtels wallons de l’enseigne au toucan. La crise et les différentes périodes de mise à l’arrêt de l’activité qui en ont découlé ont mis les finances en difficulté. Les banquiers n’étaient plus enclins à nous financer, mais aujourd’hui, les choses se sont remises en place. Même si je n’ai pas de boule de cristal pour l’avenir, nous ne voulons plus regarder en arrière."

Une demande de permis d’ici peu

À la lueur de ce contexte plus favorable, le projet namurois est de nouveaux sur de bons rails. La dernière réunion regroupant les représentants du groupe hôtelier, de la Ville et de la Région date d’une dizaine de jours à peine. Tout indique que les discussions vont dans le bon sens puisque Bert Wohrmann entend déposer une demande de permis d’urbanisme d’ici la fin de l’année. "Actuellement, nous travaillons encore sur les plans étant donné que le service urbanisme trouvait notre projet fort grand." Du côté des autorités communales, on ajoute avoir demandé que les aspects mobilités soient approfondis dans les études préalables. Même si l’activité a l’avantage de générer un flux de circulation continu sur l’ensemble de la journée.

De quel genre d’hôtel est-il question au juste ? Van Der Valk entend faire sortir de terre un complexe comprenant au moins 150 chambres, un centre wellness accessible à tous, un centre de congrès, un espace restauration et un parking disposant notamment de chargeurs Tesla. "C’est la norme chez nous pour un établissement quatre étoiles", glisse Bert Wohrmann qui évoque un investissement de l’ordre de 35 millions d’euros.

Le tout se situera à l’arrière de la chaussée de Louvain, à Bouge, à proximité du P + R, entre la rue Hébar et le chemin de Boninne. Soit sur le zoning Care-Ys, dédié à l’accueil d’activités en lien avec le secteur de la santé. Une option d’achat a d’ores et déjà été conclue avec le Bureau économique de la province. "Le décret wallon sur les zones d’activité économique permet, pour une partie du zoning, de l’ordre de 15% maximum, qu’une activité qui ne soit pas de nature industrielle puisse s’y implanter à la condition qu’elle soit un adjuvant pour la dynamique du parc, explique Maxime Prévot, bourgmestre de Namur. En l’occurrence, ce type d’outil hôtelier avec centre de séminaire et capacité de restauration s’y prête." L’hôtel Van Der Valk deviendrait de la sorte un lieu de rencontre privilégié pour les entreprises du plateau, et plus largement pour toutes celles du Nord-Est de la ville. Les autorités communales voient l’arrivée de l’enseigne d’un bon œil. "C’est une excellente chose, car cela va compléter une offre qui existe déjà sur Namur, mais qui n’est pas pleinement comblée. C’est une opportunité pour accueillir des événements de plus grande ampleur et des symposiums", souligne Maxime Prévot.

Selon un agenda plutôt optimiste l’ouverture du quatre étoiles semble envisageable à l’horizon 2025.