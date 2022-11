Le Gouvernement wallon vient de franchir ce qu’il qualifie lui-même "d’étape importante" dans le déploiement de la 5G sur son territoire en approuvant, en 3e lecture, un avant-projet de décret modifiant les normes d’émission. Un texte qui sera soumis au vote des députés wallons.

La 5G, c’est quoi exactement ?

Le premier GSM, avec lequel on pouvait envoyer des SMS et passer des appels, fait désormais figure d’ancêtre.

La 5G, c’est une nouvelle norme de réseau de téléphonie mobile qui succède à la 4G.

Concrètement, elle permet aux utilisateurs de bénéficier de débits importants et d’éviter des latences. Or, bon nombre d’utilisateurs passent aujourd’hui, en même temps, des appels vidéos ou regardent des séries ou des films en streaming.

Problème: le déploiement de la 5G est aussi source d’inquiétudes, notamment au niveau des effets des ondes sur la santé.

"Si l’on regarde l’évolution, on peut remarquer qu’apparaît une nouvelle génération de normes par décennie", analyse le professeur Olivier Bonaventure de l’École polytechnique de l’UCLouvain. "Ce qu’on va déployer maintenant, on peut considérer qu’il s’agit d’une technologie sur laquelle on va s’appuyer durant les années 2020 et le début des années 2030".

Deux groupes d’experts ont analysé, à la demande du gouvernement wallon, l’opportunité de déployer la 5G et les impacts éventuels sur la santé et l’environnement.

Selon, les conclusions du second groupe d’experts, il fallait modifier les règles wallonnes et surveiller les niveaux d’exposition dans le voisinage des antennes.





Les données techniques derrière ce décret

Avec le nouveau décret, le Gouvernement fixe, techniquement, la norme d’émission à 9,2 V/m (à 900MHz) par opérateur. La Wallonie s’aligne ainsi sur la norme en vigueur en Flandre.

Une limite cumulative de 18,4 V/m, applicable à l’ensemble des antennes émettrices sur un même site, sera définie. Enfin, la Wallonie a choisi d’exclure l’utilisation des ondes millimétriques pour le développement de la 5G par manque de recul scientifique. "Il y aura un contrôle permanent des pylônes et des effets de cette 5G à la fois sur l’environnement et les personnes, car on doit tenir compte de tout le monde, dont les personnes dites électrosensibles", a affirmé le ministre-président Elio Di Rupo (PS) au micro de Bel RTL ce lundi matin.

Une charte avec les opérateurs

Le Gouvernement annonce aussi un accord avec les opérateurs sur la mise en place d’une charte qui sera signée prochainement. Cette charte contient une série d’engagements communs.

Si la Wallonie s’engage à faciliter le déploiement de la 5G, les opérateurs s’engagent à mettre en place un système de gestion de l’énergie ambitieux, et prennent aussi des engagements en matière d’économie circulaire et de développement d’emplois locaux et de proximité.

Si une "5G Light" avait déjà été activée à Frasnes-lez-Envaing ou encore à l’aéroport de Charleroi, seule Durbuy bénéficie aujourd’hui d’une "vraie" couverture 5G, toutefois limitée par les normes actuelles. Mais grâce aux adaptations législatives, la "plus petite ville du monde" devrait être vite rejointe par ses grandes sœurs wallonnes.