Le 28 avril 2021, un jeune Andennais s’en est pris à une automobiliste qu’il estimait mal stationnée.

"Cela faisait plusieurs jours que cette dame était garée devant une maison et que je devais lui demander de bouger sa voiture. Au bout de la 2e ou 3e fois, j’ai cru qu’elle allait me mettre un coup alors je lui ai mis une baffe et je suis parti en courant", s’est-il expliqué.

2. Elle tente de voler 200€ de chocolats

Une dame de 36 ans a tenté de voler l’équivalent de 200 € de marques Kinder, Merci et M & M’s en passant à la caisse d’un Aldi de Courtrai, le 26 août dernier, dont… 29 boîtes de Kinder Suprise.

3. Elle commande de l’alcool au nom de son fils… mineur!

La prévenue utilisait de nombreux stratagèmes pour parvenir à ses fins. " Elle a utilisé différents stratagèmes, notamment pour se faire livrer pour 1 400 € d’alcool, a précisé le ministère public. Elle a utilisé le numéro de son fils pour commander des marchandises alors que l’adresse de livraison était bien celle de madame. " Son fils était pourtant… mineur.

4. Au tribunal pour avoir volé une Opel Corsa à la foire

Un individu né en 1981 a volé une Opel Corsa, le 27 juillet dernier en quittant la foire de Namur. L’homme marchait avec sa compagne lorsqu’il a sauté dans le véhicule et pris la fuite.

5. Chevaux agressés, clôture sectionnée, flambeaux jetés: la stupeur est dans le pré

Par deux fois ce week-end, Vaillant et Ukato, les chevaux de Julia et Séverine, ont eu de la visite. Désagréable. Plainte a été déposée, le pire a cependant, heureusement, été évité.

"Nous avons constaté que l’ensemble de la clôture était couché. Un cheval ou un gibier aurait pu foncer dedans. Mais, en y regardant de plus près, le fil avait été sectionné. Et l’électrificateur a été explosé en mille morceaux." Plus désagréable, des torches faites avec du bois fraîchement tronçonné ont été lancées.

6. Les frères sortent des buissons et volent une voiture

Alors que José (prénom d’emprunt) se trouvait à proximité de son véhicule, quatre individus sont sortis des buissons et ont couru vers lui avant donc de dérober son auto. "Je ne me souviens absolument de rien", a confié un des prévenus.

7. À la carabine à plomb dans les vitres

Condamné pour tentative d’assassinat, un Brainois s’amusait à tirer dans son jardin, endommageant les fenêtres à double vitrage des voisins …

Interrogé par la police locale, l’homme a reconnu que pour s’amuser, il tirait souvent avec une carabine à plombs dans son jardin…